سفير السعودية في بريطانيا: العدوان التركي على سوريا «كارثي»

استنكر سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، العدوان العسكري التركي على شمال سوريا، ووصفه بـ«الكارثي الذي يخلق فوضى إضافية في المنطقة».

وقال السفير السعودي، في كلمته أمام لقاء بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة للدفاع، «العدوان التركي يخلق فوضى إضافية.. آخر ما نرغب فيه هو جبهة جديدة من الفوضى في الإقليم، وكلنا أدركنا هذا الأمر»، حسبما نقلت جريدة «ذا جارديان» البريطانية- اليوم الثلاثاء-.

وفيما يتعلق بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العدوان التركي، قال الأمير خالد: «نشعر بالقلق.. ما يحدث في سوريا مع تركيا، وانسحاب القوات، لا يمنحنا الثقة الكافية».

وتطرَّق السفير في كلمته إلى سلوك إيران العدائي في المنطقة، وقال إنه «يجب التصرف كراشدين، والحرص على تفادي تصعيد التوترات في المنطقة.. فالمملكة السعودية لديها الكثير لتخسره؛ إذا اندلع صراع بين البلدين».

وأضاف محذرًا: «مَنْ المستفيد من الكوارث تلو الأخرى، التي وقعت بالشرق الأوسط خلال العشر سنوات الماضية؟، بالطبع إنها ليست المملكة السعودية».

وتابع الأمير خالد بن بندر: «الإقليم بحاجة إلى مزيدٍ من الراشدين للتصرف، ونحن نتعامل على هذا الأساس.. آخر ما نريده هو خروج الأوضاع عن السيطرة».

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وأضاف أيضًا: «نحاول أن نكون الطرف، الذي يعمل على تهدئة الأوضاع.. لا أعتقد أن الناس يدركون مدى قربنا من صراع كبير بعيد الهجمات الأخيرة.. لم نتوقع أن تتورط إيران في هجوم مماثل.. الأمر غريب حقًا».

ونفى السفير السعودي، أن يكون امتناع المملكة عن الرد على هجمات إيران الأخيرة ضد منشآت النفط السعودية نوعًا من «الاسترضاء»، وقال: إن الرياض تحاول التواصل مع إيران؛ منذ عقد مضى لتقابل بالرفض.

وعلى صعيد آخر، أكَّد السفير السعودي أن قرار الولايات المتحدة إرسال قوات إلى المملكة السعودية، «إشارة على استمرار الالتزام الأمريكي في الشرق الأوسط».

وأضاف: «تتصرف المملكة العربية السعودية بما فيه صالح للعالم بأسره.. كان بإمكانها بسهولة ترك أسعار النفط لترتفع إلى مستويات قياسية وجني ملايين من الأرباح، وهو عكس ما فعلته.. حاولنا السيطرة على الأسعار لأنه لن يكون في صالح العالم.. عندما يُصاب العالم بالمرض تتأثر المملكة كذلك».

وفيما يتعلق بحرب اليمن، قال السفير: «رغم أن هناك الكثير من الأخطاء التي وقعت في حرب اليمن؛ لكن على الحوثيين القبول والجلوس على طاولة المفاوضات.. نحن نتعامل مع أشخاص يستخدمون الحيل كجزء من عمليتهم السياسية».