بالصور.. القاسم يبحث أوجه التعاون مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له .

وأشاد القاسم بأهمية دور اللجنة الإنساني في تقديم المساعدات، والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل الإنساني للتخفيف من حجم المأساة التي يعانيها سكان الدول المتضررة جراء الحروب والكوارث .

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطوير الشراكة الطويلة القائمة بينهما في المجالات الإنسانية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بتنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة .

وقدّم القاسم عرضًا عن نشاطات الهيئة في مجالي العمل الإسعافي والقانون الدولي الإنساني، والتي أثنى عليها رئيس اللجنة الدولية، لاسيما حرص الهيئة على نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والتوعية به، مؤكدًا أن الهيئة هي شريك رئيس للجنة بشأن العمل الإنساني بالمملكة، كما بحث الجانبان التحضيرات للمؤتمر الدولي الـ(33) لجمعيات الصليب الأحمر، والذي سيقام في شهر ديسمبر المقبل بجنيف .

بعد ذلك زار رئيس اللجنة الدولية والوفد المرافق له غرفة العمليات المركزية يرافقه رئيس الهيئة؛ حيث اطلع على تجهيزاتها واستمع لشرح عنها وعن الأنظمة والتقنيات المعمول بها في العملية الإسعافية، وقدّم رئيس الهيئة هدية تذكارية لرئيس اللجنة الدولية، بنهاية الزيارة.