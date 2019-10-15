مقتل وإصابة أربعة أشخاص في حادث بمصفاة ساسرف التابعة لأرامكو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخران، في حادث بمصفاة «ساسرف» التابعة لشركة أرامكو السعودية بمنطقة الجبيل؛ أثناء أعمال صيانة.
وأشارت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الضحايا من موظفي أحد المقاولين المعنيين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل، مؤكدة عدم تأثر أعمال الصيانة بالمصفاة.
وحتى سبتمبر الماضي، كانت مصفاة ساسرف مشروعًا مشتركًا بين أرامكو وشل الملكية الهولندية، قبل أن تشتري الشركة السعودية المشروع ضمن استراتيجية لتوسيع عملياتها.
وتقع «ساسرف» بمدينة الجبيل الصناعية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 305 آلاف برميل نفط يوميًا.
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