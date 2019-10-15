وزارة الداخلية تنفذ القصاص في قاتل «يعرب اللبيخان» بالجوف

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الجوف، وأوضحت أن المدعو، ريان بن أحمد بن مناور الغدير، سعودي الجنسية، أقدم على قتل، يعرب بن ناظم بن عبدالله اللبيخان، سعودي الجنسية، عبر طعنه بسكين في صدره، مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ الحكم في الجاني، اليوم الثلاثاء، بمنطقة الجوف، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.