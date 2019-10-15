بالصور.. «مستشفى ظلم» يكثّف فعالياته التوعوية عن سرطان الثدي

كثّف مستشفى ظلم العام، فعالياته التوعوية ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي أطلقتها وزارة الصحة بشعار «لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن» ، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالمرض «الشهر الوردي»؛ الذي يُقام سنويا في أكتوبر.

ودشن صباح اليوم الثلاثاء المعرض التوعوي في قسم العيادات الخارجية والحملة التوعوية، بحضور مدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي، وقدم المعرض رسائل تثقيفية وتوعوية للزوار عن المرض عبر فريق طبي متخصص.

وأكدت إدارة التوعية الصحية بالمستشفى أن الحملة تأتي نظرًا لاكتشاف أكثر من 55% من حالات السرطان في المملكة بمراحل متأخرة؛ حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

وبينت الإدارة إلى أن هذا المفهوم خاطئ ، مشددة على أهمية الفحص المبكر بجهاز الماموجرام؛ لكونه يكتشف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، فيما دعا مستشفى ظلم العام النساء من عمر 40 سنة فما فوق إلى الكشف المبكر؛ لما له من أهمية، مؤكدًا أنه الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى، التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95%.

يُشار إلى أن الحملة التوعوية التي أطلقها مستشفى ظلم العام تستهدف الزوار والمراجعين بتوزيع المنشورات وتفعيل الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإعلانية داخل المستشفى.