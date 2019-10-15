منتزه الردف حاضنة لجهود وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف

خصصت أمانة الطائف مكتبًا لوحدة العمل التطوعي بمنتزه الردف، ضمن جهودها لدعم المتطوعين الشباب، والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم في خدمة المجتمع.

كما تستهدف الأمانة تحفيز هذه الفئة وتنمية مهاراتها وخبراتها، بما يساعد في تحقيق استراتيجيتها لتهيئة علاقة وثيقة بينها وكل أطياف المجتمع، وتطوير العمل التطوعي الحضاريّ، والذي بات يأخذ أنماطًا حيوية وتشمل كل الجوانب الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية والاقتصادية والخيرية والإنسانية، واستثمار الطاقات الكامنة لتعزيز قيم الخير والتعاون بين أفراد المجتمع.

ووجّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بتخصيص روابط للراغبين في الانضمام للعمل التطوعي من منسوبي ومنسوبات الأمانة والمواطنين والمواطنات والإعلان عنها، ووضع خطط وبرامج تسهم في تنوع العمل التطوعي الإيجابي، وإفساح المجال للمشاركة الفعالة في تقديم المساعدة الإنسانية للآخرين، بما يزيد اللحمة الوطنية والتكامل بين الأمانة والأهالي، ويحافظ على هوية المجتمع وقيمه الأصيلة.

وتعمل وحدة العمل التطوعي بأمانة الطائف على احتواء جهود الفرق التطوعية والجهات الخيرية والقطاعات ذات الصلة بما يحقق جانبًا مهمًّا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ برفع عدد المتطوعين والمساهمة في أعمال التنمية والتطوير المستدامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية، واستحداث برامج تطوعية تناسب الاحتياجات الراهنة للمجتمع.