مجلس الوزراء يعتمد 9 قرارات جديدة تشمل ترقيات وتفويضات واتفاقيات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن المجلس أصدر القرارات التالية:

أولًا-

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان في شأن تعزيز التجارة والاستثمار والسلاسل الإنتاجية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا-

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للإعلام في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا-

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة (كيس ويسترن ريسيرف) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وجامعة (كيس ويسترن ريسيرف) في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البحث والتدريب، والتوقيع عليه.

رابعًا-

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا-

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، في مجال تقييم مخاطر سلامة الأغذية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا-

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في جمهورية البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعًا-

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قرر مجلس الوزراء تعيين عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس، ومنير بن فهد السهلي، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، أعضاء في مجلس إدارة صندوق البيئة، من المختصين وذوي الخبرة بمجال عمل الصندوق.

ثامنًا-

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-42/40/د) وتاريخ 16/8/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم اتخاذ القرار عن عامين ماليين سابقين.

تاسعًا-

وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة؛ وذلك على النحو التالي:

1- ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم القباع إلى وظيفة (خبير إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم.

2- ترقية مهنا بن إبراهيم بن محمد المهنا إلى وظيفة (المدير العام للشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع.

3- ترقية المهندس عبدالإله بن علي بن سعيد بن مشيط إلى وظيفة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.

4- ترقية مصطفى بن محمد بن مصطفى اخميمي إلى وظيفة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

5 ـ ترقية عبدالله بن يحيى بن أحمد محمد موسى إلى وظيفة المدير العام للمياه بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.

6- ترقية أحمد بن علي بن سليمان المهنا إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المظالم.

7- ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.