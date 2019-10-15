علمت «عاجل» من مصادرها أن موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات النقل العام كمرحلة أولية؛ ستشمل ٦ مدن ومحافظة، وبينت المصادر أن القرار سيطبق في حاضرة جازان «جيزان، صبيا، أبوعريش»، ومدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة، والطائف.
وبينت المصادر أن القرار يلزم وزارتي المالية والنقل بالاتفاق على آلية لتمويل تشغيل الشبكات، مع إلزام بلديات المناطق المذكورة الالتزام بتنفيذ المشروع والتسديد على هيئة النقل العام بمراقبة الالتزام مع وضع الاشتراطات والشروط للتنفيذ.
وكان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، قد رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات.
وأوضح العامودي أن النقل العام يشهد دعمًا واضحًا من القيادة، الأمر الذي ينعكس على تطوير القطاع، لا سيما تشغيل شبكات النقل العام، ما يترجم واقعًا حرص القيادة على تحسين جودة الحياة بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم وكما يليق بمكانة المملكة وموقعها الريادي.
كانت هذه تفاصيل خبر «عاجل» تنشر القائمة الأولى للمدن والمحافظات المستفيدة من شبكات النقل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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