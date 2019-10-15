سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز يؤدي القسم سفيرا لدى البحرين



تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، السفير المعين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز قائلا (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

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