السعودية اليوم / محافظ المذنب يزور مركز الهلال الأحمر بالمحافظة



المذنب 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

زار محافظ المذنب عبدالرحمن بن عوده السعوي اليوم، مركز الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، للاطلاع على سير العمل في المركز، بحضور مدير المركز خالد بن محمد الحواس ومنسوبي الهلال الأحمر.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصَّل عن استقبال بلاغات الطوارئ وكيفية وصولها من المريض أو من يبلغ عنه عبر تلقيها في غرفة العمليات أو تطبيق (اسعفني)، وتوجيه الفرقة في الحال لموقع الحادث، بالإضافة إلى جاهزية سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ وعن محتوياتها من التموين الطبي، مطلعاً على المركز وصالات الدورات الإسعافية.

من جهة أخرى كرم محافظ المذنب الجهات الداعمة والمشاركة مع مركز الهلال الأحمر بمحافظة المذنب بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية 2019, شاكراً الجميع على تفانيهم وإخلاصهم في هذه المهنة الإنسانية.

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19:44ت م

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