السعودية اليوم / اليمن يشارك في المؤتمر العالمي الخامس لهيئات الإفتاء في العالم



القاهرة 16 صـفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

تشارك اليمن في المؤتمر العالمي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بوفد يترأسهُ وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور احمد عطية، والذي يعقد في العاصمة المصرية على مدى يومين بمشاركة وفود من ٨٥ دولة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، "سبأ" أن المؤتمر سيناقش الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي وتاريخ إدارة الخلاف الفقهي ومراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهي (الإطار المنهجي .. والواقع والمأمول ).

وأشارت الوكالة إلى أن المؤتمر سيعرض فيه العديد من المبادرات وفي مقدمتها وثيقة "التسامح الفقهي والإفتائي" وإعلان اليوم العالمي للإفتاء، كما ستضم أعماله عدداً من ورش العمل يشارك فيها مفتون ومختصون، وسيعلن خلال المؤتمر عن جائزة التميز الإفتائي، وإعلان جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي.

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19:32ت م

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