السعودية اليوم / تعليم القطيف ينظم اللقاء التربوي لقادة المدارس بالمحافظة



القطيف 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

نظم مكتب التعليم بمحافظة القطيف ممثلاً في شعبة القيادة المدرسية اليوم، اللقاء التربوي لقادة المدارس بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط، وذلك بمقر مدرسة السلام الابتدائية في سيهات.

وأكد العليط خلال اللقاء أن قادة المدارس هم من يصنعون النجاح والتميز في الميدان من خلال ما يقدمونه من إنجازات لتطوير العملية التعليمية وتجويد المخرجات، مبيناً أن هذا اللقاء يهدف لتحقيق مفهوم التكاملية ما بين المدارس والمكتب وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030، وصناعة جيل واعد منتج.

وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها ساعة النشاط الطلابي التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وشخصياتهم، آلية عمل وخطة تطبيق مبادرة مهارة الكتابة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، الدليل التنظيمي والإجرائي للمعلمين وتطبيق آلية التكليف الكلي والجزئي، تفعيل دور الإرشاد للصحة المدرسية، الانضباط المدرسي والخطوات الإجرائية في الحد من غياب الطلاب، القواعد التنظيمية للرياضيين، إضافة إلى المشاركات الداخلية والخارجية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية المختلفة على صعيد المنتخبات والأندية

//انتهى//

19:07ت م

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القطيف 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنظم مكتب التعليم بمحافظة القطيف ممثلاً في شعبة القيادة المدرسية اليوم، اللقاء التربوي لقادة المدارس بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط، وذلك بمقر مدرسة السلام الابتدائية في سيهات.وأكد العليط خلال اللقاء أن قادة المدارس هم من يصنعون النجاح والتميز في الميدان من خلال ما يقدمونه من إنجازات لتطوير العملية التعليمية وتجويد المخرجات، مبيناً أن هذا اللقاء يهدف لتحقيق مفهوم التكاملية ما بين المدارس والمكتب وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030، وصناعة جيل واعد منتج.وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها ساعة النشاط الطلابي التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وشخصياتهم، آلية عمل وخطة تطبيق مبادرة مهارة الكتابة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، الدليل التنظيمي والإجرائي للمعلمين وتطبيق آلية التكليف الكلي والجزئي، تفعيل دور الإرشاد للصحة المدرسية، الانضباط المدرسي والخطوات الإجرائية في الحد من غياب الطلاب، القواعد التنظيمية للرياضيين، إضافة إلى المشاركات الداخلية والخارجية وتمثيل المملكة في المحافل الدولية المختلفة على صعيد المنتخبات والأندية الرياضية //انتهى//19:07ت م0274

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