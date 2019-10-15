السعودية اليوم / مدير مكتب وزارة البيئة بالأحساء يتفقد سير العمل في الحجر الحيواني والنباتي بمطار الأحساء الدولي



الأحساء 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

تفقد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم بن حليل الخليل، اليوم, سير العمل في الحجر الحيواني والنباتي بمنفذ مطار الأحساء الدولي, يرافقه مدير المطار عايد بن عبدالله الهاجري.

واطلع المهندس الخليل على آخر التطورات في المحجر والتعرف على الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمتابعة في تنظيم وإنهاء الإجراءات اللازمة واعداد التقارير وتطبيق اللوائح والأنظمة والتعرف على أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتقديم التسهيلات المطلوبة، مشيداً بتظافر جهود الموظفين وحثهم في سبيل تقديم الخدمة للمستفيدين على أكمل وجه.

بدوره, أعرب مدير الحجر الحيواني والنباتي بمنفذ المطار ناصر بن صالح الجارود، عن شكره بهده الزيارة ومتابعة العمل الأمر الذي يعد تحفيزاً للموظفين للوصول إلى أقصى درجات النجاح.

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18:50ت م

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