السعودية اليوم / مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة تكرم الفائزين بجائزة المديرية للتميز الإداري



جدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، حفل تكريم للفائزين بجائزة مديرية سجون المنطقة للتميز الإداري في دورتها الرابعة ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز تدريب السجون بجدة.

وحددت الأمانة العامة للجائزة الفائزين وعددهم ١٣٨ فائزا بعد فرز المرشحين البالغ عددهم ٣٠٠ مرشح لعدد من فئات الجائزة وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم النصف سنوية ، وفئة التميز الإداري للعاملين (ترشيح ذاتي)، وفئة التميز التنظيمي للإدارات.

وتأتي هذه الجائزة تطبيقاً لخطة مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة الإستراتيجية وتحقيق لأحد أهدافها الرئيسة.

وجرى خلال الحفل إستعراض إنجازات سجون المنطقة خلال العام ١٤٤٠هـ وفقا لمؤشرات الأداء المستهدفة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش :" أن القول للمحسن أحسنت هو شكل من أشكال التقدير الذي تعبر بها المؤسسات لمنسوبيها ، عطفاً على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم ، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي يوليه مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري للعاملين يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالمملكة".

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18:44ت م

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