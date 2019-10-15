السعودية اليوم / قوات الدعم السريع تضبط أسلحة وذخائر كانت في طريقها للخرطوم



الخرطوم 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

تمكنت قوات الدعم السريع السودانية من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر من انواع مختلفة كانت في طريقها للخرطوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة أدم في تصريح له اليوم، إنهُ في إطار عمليات مكافحة تجارة وتهريب السلاح ومصادر تمويله تمكنت دائرة الاستخبارات بالدعم السريع من ضبط (28) بندقية كلاشنكوف و(11) ألف طلقة ذخائر مختلفة مخبأة داخل عربة نقل بمنطقة دار السلام بأم درمان غرب ولاية الخرطوم، مبيناً أن المتهم السائق أقرّ باستلامه للشحنة من شخصين بمحلية بارا بشمال كردفان غرب السودان بغرض توصيلها للخرطوم، وتم فتح بلاغات اتجار سلاح في مواجهة المتهمين الثلاثة.

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18:22ت م

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