شكرا لقرائتكم خبر عن «نايف لغسيل الكلى» يواصل تقديم العلاج للمرضى في بيروت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) يواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته العلاجية للمرضى. وجرى تنفيذ 290 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ 120 مريضاً. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية المقدمة من المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.



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