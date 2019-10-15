شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1708 ألغام في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2019، من انتزاع 1708 ألغام منها 24 ألغام مضادة للأفراد، و507 ألغام مضادة للدبابات و1043 ذخيرة غير متفجرة، و134 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 94167 لغماً زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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