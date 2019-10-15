هل وافق «الشورى» على تعديل «نظام وثائق السفر»؟

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 / 5 / 1421هـ، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20 / 4 / 1407هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.
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