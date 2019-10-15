تعليق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إجابة في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم رفع مستوى الإجراءات الاحترازية في المحاجر، وحالة التأهب للفرق البيطرية في كافة المناطق بالمملكة. إضافة إلى بدء التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومع الدول المجاورة.