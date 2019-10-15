البريد السعودي ينال الاعتماد الدولي لنظام الجودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصلت مؤسسة البريد السعودي على الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015 من شركة (المصادر للتفتيش- آر آي سي RICI ) العالمية، الذي يعد أفضل إطار للإدارة وتستخدمه مئات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم لتحسين أدائها، ومقابلة توقعات العملاء والعمل بأساليب تضمن تقليل كلفة الحفاظ على قدراتها التنافسية، واتباع نهج عملي لتحسين الجودة.

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وتسلم رئيس المؤسسة المهندس آنف أبا نمى شهادة الاعتماد، أمس، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة آر آي سي، أديل، بحضور مدير عمليات التدريب والاعتماد بالشركة خاور زبير.

وأكد أبا نمى أن حصول المؤسسة على الاعتماد الدولي لنظام الجودة ISO 9001:2015 يأتي في إطار جهودها لتطوير الأداء في مختلف إداراتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها، مشيرا إلى أن استراتيجية الجودة في مؤسسة البريد السعودي تعتمد على تحسين وتطوير الأعمال التي تقوم بها والالتزام التام برضا العملاء، من خلال تصميم وتقديم خدمات ذات جودة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأوضح أنه نتيجة لتطبيق تلك الاستراتيجية، حصل البريد السعودي على الاعتماد الدولي لنظام الجودة 9001:2015 ISO، والذي يعد أساس النجاح في تطبيق معايير الجودة التي ستساعده في خدمة عملائه على أكمل وجه.