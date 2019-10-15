«قسد» تستعيد السيطرة على رأس العين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس لندن

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من استعادة كامل مدينة رأس العين القريبة من الحدود مع تركيا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم بأن استعادة قسد للمدينة جاءت في إطار الهجوم المعاكس الذي بدأته مساء أمس، وبعد اشتباكات عنيفة مع القوات التركية والمسلحين الموالين لها في المنطقة.

Advertisements

وأوضح البيان أن قوات قسد تمكنت من استعادة السيطرة على كامل مدينة رأس العين، ليقتصر وجود القوات التركية على منطقة معبر رأس العين.

في الوقت نفسه، تحولت مظاهرة نظمها أكراد في الشتات بألمانيا ضد الغزو التركي لشمال سوريا إلى العنف في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأفادت الشرطة بإصابة خمسة أشخاص، وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 350 شخصا شاركوا في المظاهرة المرخصة في مدينة هرنه، بولاية شمال الراين فيستفاليا، غربي البلاد.

من جهتها، حثت وزارة الخارجية الصينية تركيا اليوم على وقف الأعمال العسكرية في سوريا و»العودة إلى المسار الصحيح».

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج في بكين.