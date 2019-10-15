الشورى يطالب هيئة الإذاعة والتلفزيون باختيار الضيوف المؤثرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالاستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التلفزيونية والإذاعية فنيا، وتصنيفها من حيث جذبها للمتابعين محليا وإقليميا ودوليا، وتقديم الحلول لجوانب القصور فيها، إضافة إلى ضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع السعودي، وبإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم فقط.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للعامين الماليين الماضيين 1436 /‏ 1437هـ -1437 /‏ 1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438 /‏ 1439هـ.

كما طالب المجلس الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 20 /‏ 10 /‏ 1402هـ، داعيا في قراره الهيئة إلى تفعيل إمكانيات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، وضبط ترشيد الإنفاق بما يحقق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي، إضافة إلى وضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء أو استحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة.

إنشاء إذاعة مختصة

كما طالب المجلس بضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع السعودي، وبإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم فقط.

وأكد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام المياه.

ويتكون مشروع النظام من (77) مادة، ويهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته.

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وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على وضع عدادات على آبار المياه، وذلك وفقا لما قررته إحدى مواد هذا النظام، مؤكدين أهمية عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن القول بأن كل مصادر المياه ملك للدولة يترتب عليه أن استخدام مياه الأمطار والسيول والمياه السطحية لا بد أن يكون له موافقات مما يترتب عليه مشقة وتعارض مع الجوانب الشرعية والعرف المستقر في المملكة، كما يترتب عليه جهد رقابي ومتابعة وإصدار مخالفات بتكاليف باهظة تفوق العوائد التي سوف تجنى من تحصيل رسوم على استخدام هذه المياه.

فرض مقابل مالي

فيما بين آخر أن مشروع النظام يمنح وزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في فرض تركيب عدادات مياه ولم يحدد ضوابط ذلك، مقترحا أن فرض مقابل مالي يجب أن يتم بعد أن يحصل المزارع على احتياجات مزرعته مجانا ويحاسب على ما زاد عن ذلك من هدر أو لاستخدام آخر مختلف بعد موافقة الوزارة.

وأبان مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏51) وتاريخ 26 /‏ 8 /‏ 1426هـ.

وبعد الاستماع إلى عدد من مداخلات الأعضاء قرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام العمل.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏33) وتاريخ 3 /‏ 9 /‏ 1421هـ.

ووافق المجلس على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏33) وتاريخ 3 /‏ 9 /‏ 1421هـ، وذلك بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء حول الموضوع من قبل أعضاء المجلس.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏24) وتاريخ 28 /‏ 5 /‏ 1421هـ، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏7) وتاريخ 20 /‏ 4 /‏ 1407هـ.

وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.