مكافحة الجراد في 3 آلاف هكتار بالليث وجازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كافحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الجراد الصحراوي في الليث وجازان وما زالت المكافحة مستمرة خلال أكتوبر الحالي، واستكشاف الأراضي في الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، بهدف القضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها.

وأوضحت البيئة أن فرق الاستكشاف قامت خلال الفترة 1 إلى 12 أكتوبر، بمسح 37,698 هكتارا ومعالجة 3100 هكتار في الليث وجازان، مشيرة إلى أن حالة الجراد الصحراوي في المدينتين تحسنت، وذلك جراء المكافحة المكثفة والسيطرة المبكرة على بقع الدبا، مؤكدة أنه لم يتبق سوى أعداد من الحوريات والحشرات الكاملة الانفرادية والتي تتطلب المتابعة المستمرة والمكافحة المركزة.

وبينت أن التقارير الميدانية تسجل ظروفا بيئية ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للمملكة، وذلك لاستمرار هطول الأمطار التي شملت الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك وأجزاء من غرب المدينة المنورة وجنوبها، مفيدة بأن ذلك يسمح بمزيد من التحسن في الرطوبة الأرضية ليتوفر الغطاء النباتي الجيد، كما يسمح بظهور المزيد من أعداد الجراد الصحراوي وحدوث التكاثر.