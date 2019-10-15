، الشهري: واجهنا دفاعًا صلبًا.. وصيام: أضعنا فرصًا أمام المرمى السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أرجع يحيى الشهري لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التعادل مع منتخب فلسطين في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية؛ إلى تطور المنتخب الفلسطيني.



وقال بعد المباراة: "استطعنا الاستحواذ على مجريات اللعب، ولكن لم يكن هناك فاعلية في الجانب الهجومي".



وأضاف: حاولنا الوصول لمرمى فلسطين عن طريق العمق والأطراف ولكن واجهنا دفاعًا صلبًا.



من جانبه رحّب ثامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني، بزيارة الأخضر إلى رام الله.



وعن المباراة قال: "نجحنا في تقديم مباراة تكتيكية عالية، وأداء جيد نوعًا ما".



وأضاف: استطعنا الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي أكثر من مرة، ولكن سوء الحظ أضاع علينا الفرص.