، رئاسة أمن الدولة وتعليم الشرقية ينفذان برنامج المسؤولية المجتمعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف التوعية من المهددات والانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها

نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان؛ إلى الشراكة بين رئاسة أمن الدولة وإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية لتنفيذ برنامج المسؤولية المجتمعية, الذي جاء بمبادرة من رئاسة أمن الدولة وتعليم الشرقية وتنفذها إدارة التوجيه والإرشاد؛ بهدف توعية المجتمع التعليمي من المهددات والانحرافات الفكرية وسبل الوقاية منها.

وأوضح الدكتور الشلعان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح البرنامج اليوم, بحضور اللواء أحمد العيسى من رئاسة أمن الدولة, والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي, وعدد كبير من المتدربين؛ أن البرنامج بدأ في شهر شعبان الماضي ١٤٤٠هـ، وجرى خلاله تدريب ٦٠ متدرباً ما بين مشرف توجيه وإرشاد ومرشد طلابي من مختلف القطاعات القريبة "الدمام - الخبر- القطيف" على مرحلتين, مبيناً أنه يحتوي على محاور ومرتكزات توسع من مفهوم الوعي الفكري لدى المتدربين.

وأشار الدكتور الشلعان إلى أن البرنامج يتضمن زيارات لنزلاء السجن والتعرف على برنامج "بناء" الذي تقوم به رئاسة أمن الدولة، وكذلك إعداد متدربين مؤهلين لتدريب طلاب التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية على فهم الذات ونبذ التعصب والتركيز على الهوية الوطنية والانتماء.

وفي ختام البرنامج كرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية؛ رئاسة أمن الدولة؛ لمشاركتها في تنفيذ البرنامج.رئاسة أمن الدولة تعليم الشرقية