محمد بن مسعود - الدمام - أمير المنطقة على رأس مستقبليه وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض اليوم. وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي: أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية. Advertisements الرئيس الفلسطيني الرياض الرئيس الفلسطيني الرياض 15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 06:30 PM أمير المنطقة على رأس مستقبليه الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض اليوم. وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي: أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية. الكلمات المفتاحية ، الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض ،

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