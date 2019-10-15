، بالصور.. مدير تعليم الأفلاج يفتتح 10 عيادات صحية بمدارس المحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استكمال تجهيز 52 أخرى الفترة المقبلة

تصوير: عبد المجيد آل سهل: افتتح مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، الثلاثاء، عددًا من العيادات الصحية بمدارس المحافظة.

جاء ذلك، بحضور نائب مدير مستشفى الأفلاج، إبراهيم آل شريد، ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، فهد الحقباني، ورئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الأفلاج، محمد الشريدة، وعدد من المشرفين ومنسوبي التعليم.

وأنهت إدارة تعليم الأفلاج، عشر عيادات صحية بالمدارس المجمعة؛ منها مدرستَا بنين، وثمان مدارس بنات؛ وفرت وزارة الصحة، الأجهزة الطبية فيها، فيما وضع التعليم أثاثها المكتبي.

ويستكمل التعليم تجهيز 52 عيادة صحية أخرى متبقية، الفترة المقبلة، في المدارس وإدارة التعليم، بعد تجهيزها وتأثيثها من إدارة التعليم.

وكان رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الأفلاج، محمد الشريدة، صرح بتوفير مقر للمرشدين والمرشدات الصحيين والأطباء والممرضين والفِرَق الزائرة لعمل البرامج مثل "الفحص الدوري والاستكشافي"، وقياس مؤشر كتلة الجسم، والحملة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان؛ لتقديم الإسعافات الأولية من المرشد والمرشدة الصحية للحالات التي يتعرض لها طلاب وطالبات المدارس.

وأضاف: تقدم العيادات، التوعية والتثقيف الصحي، وتصحيح العادات الغذائية ذات العلاقة بسلامة وصحة الفم والأسنان، وتحويل الحالات المرضية والمواقف الصحية الطارئة التي يصعب علاجها في مقر العيادة؛ على أن يتم تقديم بيانات إحصائية "تقرير فصلي" بالحالات التي تعالج في مقر العيادة والبرامج المنفذة بها.

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