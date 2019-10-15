، 5 نصائح من "كفاءة" لضمان ترشيد الاستهلاك في "الإنارة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتضمن اختيار مصابيح "LED" واستشارة مكتب هندسي

قدّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، تزامناً مع حملة "#اختر-لونك"؛ خمس نصائح يمكن من خلالها تخفيض استهلاك الإنارة من الكهرباء؛ حيث تكلف ما مقداره 10 % من طاقة المنزل، ويتعين على المستهلك اختيار المنتج ذي اللون "الأخضر" لضمان التوفير.

وتمثلت النصيحة الأولى في اختيار مصابيح "LED" التي تعتبر الأعلى كفاءة والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويمكن التعرف على الإنارة الأعلى في الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وتضمنت النصيحة الثانية استشارة مكتب هندسي عند توزيع الإنارة، والثالثة تعلقت باستخدام تقنية الحساسات التي تتحكم بتشغيل وإطفاء الإنارة، في حين جاءت النصيحة الرابعة بضرورة إطفاء الإنارة عند مغادرة المكان.

وركزت النصيحة الخامسة على التشديد على الاستفادة من الإنارة الطبيعية خلال النهار بقدر الإمكان.كفاءة #اختر-لونك