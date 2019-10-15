، "الأخضر" يكتفي بالتعادل السلبي أمام المنتخب الفلسطيني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراجع إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة المنتخب السعودي مع مضيفه المنتخب الفلسطيني ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء الذي أقيم على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله الفلسطينية لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني ، أيضاً رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

بادر المنتخب السعودي في الوصول إلى مناطق منافسه منذ البداية عبر سلسلة من الفرص التي كانت في أغلب الأحيان ما تنتهي عند الدفاع الفلسطيني الذي فرض لاعبوه رقابة لصيقة؛ حيث أغلقوا جميع المنافذ أمام لاعبي الأخضر؛ وهو ما كان عائقاً كبيراً أمام الضيوف لفرض أسلوب لعبهم.

كانت أول فرصة تهديفية من نصيب يحيى الشهري؛ حيث تلقى كرة مرتدّة من الدفاع الفلسطيني على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة ليسدد كرة قوية كان لها الحارس الفلسطيني بالمرصاد.

حاول أصحاب الضيافة مباغتة الأخضر؛ فشن لاعبوه هجمة مرتدة انسل على إثره صالح شحاذة خلف المدافعين قبل أن يصوب ناحية المرمى لتجد محمد العويس في طريقها.

ورغم الأفضلية النسبية للمنتخب السعودي إلا أنه فشل لاعبوه في خلق فرص سانحة للتسجيل رغم المحاولات العديدة .

في الشوط الثاني لم يترك المنتخب الفلسطيني المساحات لنظيره السعودي الذي فرض إيقاعه الخاص على بداية الحصة، لكن دون تشكيل أي خطورة تذكر على مرمى أصحاب الضيافة باستثناء تصويبة ياسر الشهراني الماكرة في الدقيقة 69 لكن يقظة الحارس أنقذت الموقف .

نفذ لاعبو الأخضر جملة فنية قبل أن تصل الكرة إلى هتان باهبري الذي بدوره قدم فاصلًا مهاريًّا بمراوغته لمدافعي المنتخب الفلسطيني ليطلق بعدها تصويبة قوية لم تكن بالدقة المطلوبة لتضيع فرص على المنتخب السعودي.

ولم يحدث المنتخبان شيئاً يذكر فيما تبقى من دقائق المباراة؛ حيث سيطرت الأجواء الرتيبة على مستوى الفريقين ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بعد 3 دقائق فقط من الوقت البديل.

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المنتخب السعودي المنتخب الفلسطيني رام الله