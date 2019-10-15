السعودية | المواجهة التاريخية بين فلسطين والسعودية تنتهي بالتعادل في التصفيات الآسيوية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس انتهت مواجهة المنتخبين الشقيقين الفلسطيني وضيفه السعودي بالتعادل بدون أهداف اليوم, ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022, وكأس الآسيوية 2023 لكرة القدم.

وشهدت المباراة العديد من الفرص التهديفية لكل منهما لكن الصلابة الدفاعية وتألق الحارسين, وكذلك التسرع في اللمسات الأخيرة في بعض الفرص، حال دون التسجيل ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 4 نقاط وتراجع للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أوزبكستان التي تصدرت اليوم عقب فوزها على سنغافورة بنتيجة 1-3 ، فيما ارتفع رصيد المنتخب الفلسطيني إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز الثالث.

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