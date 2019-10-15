بالأسماء.. التعليم تدعو 536 متقدمًا على الوظائف الإدارية لمراجعتها

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التسلسل الهوية الوطنية الاسم الجنس تاريخ المقابلة موعد الحضور 1 ******1991 عبدالله محمد عبدالله العمير ذكر 1441/02/21 12ظهراً 2 ******1257 محمد سالم سلامه البلوي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 3 ******0258 كرار حمزه بن علي الزيداني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 4 ******3837 علي كديسى بن سالم آل منيف ذكر 1441/02/21 12ظهراً 5 ******0084 عبدالله محمد ضيف الله الجودي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 6 ******0883 تركي جروان قبلان القحطاني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 7 ******2356 يحيى احمد علي الزهراني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 8 ******3778 فيصل سليم علي البلوي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 9 ******5373 فايز عبداللطيف عبدربه الحربي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 10 ******3888 ثامر ابراهيم هاشم عشقي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 11 ******6027 يوسف عباس مقحم المطيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 12 ******5288 علي محمد درويش رزق ذكر 1441/02/21 12ظهراً 13 ******6485 عادل صالح بن عبدالله الناصر ذكر 1441/02/21 12ظهراً 14 ******3763 غيدان ظافر شويل آل حثيث ذكر 1441/02/21 12ظهراً 15 ******6606 نايف زايد عايش المطيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 16 ******9598 عبدالرحمن راقي باخت القثامي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 17 ******1640 عبدالخالق منصور بن عبدالخالق العمري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 18 ******0666 احمد شعبي احمد آل عمار ذكر 1441/02/21 12ظهراً 19 ******5206 عيسى يعن الله عبدالله الغامدي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 20 ******3076 ياسر علي بن محمد الطويل ذكر 1441/02/21 12ظهراً 21 ******3312 عبدالله حمود ابن مسفر الخثعمي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 22 ******1190 حمد ابراهيم بن علي الصانع ذكر 1441/02/21 12ظهراً 23 ******4885 عماد خضران بن محمد الغامدي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 24 ******4518 عبدالرحمن سعد مسن الدوسري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 25 ******7065 احمد مفرح علي العسيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 26 ******4284 علاء محمدعلي مصطفى ناضره ذكر 1441/02/21 12ظهراً 27 ******4345 فيصل محمد بن عبدالله الشايع ذكر 1441/02/21 12ظهراً 28 ******2994 عبدالله دحيم عبدالله الشيباني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 29 ******7356 ريان احمد يسلم كعدور ذكر 1441/02/21 12ظهراً 30 ******6728 ماجد مرزوق جهيم المطيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 31 ******2515 ياسر حسن محمد الحازمي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 32 ******5733 ابراهيم محمد ناصر العطوي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 33 ******0413 عبدالخالق علي بن جاسم الجريدان ذكر 1441/02/21 12ظهراً 34 ******7984 عبدالله سليمان صالح السمري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 35 ******5052 خالد محمد سعد الحارثي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 36 ******1394 سعود يحي بن علي الشمراني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 37 ******6509 مفرح محمد مفرح عسيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 38 ******1275 دغيم دهيمان بن رغيان الشمري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 39 ******0878 صالح خالد بن صالح الشائع ذكر 1441/02/21 12ظهراً 40 ******5281 فيصل محمد بن فيصل قباني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 41 ******3657 سامي بن عبدالله بن مبارك الرميان ذكر 1441/02/21 12ظهراً 42 ******9589 طلال سعود ناصر الشمري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 43 ******2955 عبدالله مطمي عواجي شريفي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 44 ******0677 عبدالرحمن العبيد تركي الفيصل ذكر 1441/02/21 12ظهراً 45 ******4017 حامد وعلان قبلان آل عمر ذكر 1441/02/21 12ظهراً 46 ******7526 سعد بن منصور بن حسين القحطاني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 47 ******7059 محمد براهيم عبدالله الخضيري ذكر 1441/02/21 12ظهراً 48 ******8681 مالك عبداللطيف بن محمد القناوى ذكر 1441/02/21 12ظهراً 49 ******1028 نظير عدنان بن نظيرعالم جان ذكر 1441/02/21 12ظهراً 50 ******9835 معتز محمد بن منصر العمودى ذكر 1441/02/21 12ظهراً 51 ******1798 عدنان عايش بن عبدالله السعود ذكر 1441/02/21 12ظهراً 52 ******1210 نادر عبدالعزيز بن عبدالرزاق الحازمي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 53 ******0000 عبدالكريم أحمد بن عبدان الزهراني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 54 ******4723 ابراهيم يحي بن ابراهيم ال غانم ذكر 1441/02/21 12ظهراً 55 ******7173 ماجد محمد بن موسى بوقس ذكر 1441/02/21 12ظهراً 56 ******7329 محمد صالح جمعان الغامدي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 57 ******1504 محمد حمود مطلق الحربي ذكر 1441/02/21 12ظهراً 58 ******2831 فواز صالح ابراهيم الشمراني ذكر 1441/02/21 12ظهراً 59 ******1149 احمد خالد احمد باوزير ذكر 1441/02/22 12ظهراً 60 ******6608 عبدالرحمن محمد بن احمد النهاري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 61 ******3782 حمد عبدالرحمن بن حمد النجدى ذكر 1441/02/22 12ظهراً 62 ******1674 خالد سعد حمود الناصر ذكر 1441/02/22 12ظهراً 63 ******1187 عبدالهادي عيد عبود الرشيدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 64 ******9352 علي عبدالله فراج الشهري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 65 ******7072 عبدالله بن عبدالكريم بن سليمان البحيري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 66 ******2220 مشعل عبدالله سعد الدايل ذكر 1441/02/22 12ظهراً 67 ******3892 مجدى محمدصالح عوض الله البشري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 68 ******4303 معتز حميد بن عيد الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 69 ******0685 ناصر ناصر منير حمومان ذكر 1441/02/22 12ظهراً 70 ******0712 عبدالله بن مسفر بن محمد الحزوبر ذكر 1441/02/22 12ظهراً 71 ******6711 عبدالعزيز فيصل سليم الثقفي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 72 ******1573 سليمان عبدالرحمن حمد اليوسف ذكر 1441/02/22 12ظهراً 73 ******2187 رامي عبدالله بن حمزه اللحيانى ذكر 1441/02/22 12ظهراً 74 ******7707 سامي مبارك سالم الحارثي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 75 ******5553 شايع بن حجي بن شايع الشمري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 76 ******0082 رائد فالح فليح الجهني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 77 ******2705 عبادي بن عابد بن سليمان الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 78 ******8886 معاذ مذكر دغش القحطاني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 79 ******8871 محمد صالح بن هادي الزهراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 80 ******2305 عبدالله مبارك حسن ال بريك ذكر 1441/02/22 12ظهراً 81 ******9964 مصعب احمد ابراهيم الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 82 ******0298 عبدالله فهد أحمد الأحمد ذكر 1441/02/22 12ظهراً 83 ******9639 عبدالله محمد بن سعيد الخباز ذكر 1441/02/22 12ظهراً 84 ******0465 عبدالله بن حسن بن علي عريشي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 85 ******3903 هيثم محسن سعيد العمري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 86 ******7187 عبدالاله ابراهيم بن علي الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 87 ******3170 فهد سعود عبدالرحمن الصالح ذكر 1441/02/22 12ظهراً 88 ******6308 عبيد يحي عبدالرحمن المالكي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 89 ******5366 خالد محمد احمد قروان ذكر 1441/02/22 12ظهراً 90 ******8930 شرف علي عبدالعزيز الشمراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 91 ******6036 عمر علي احمد علوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 92 ******3660 معاذ حمود علي الرثيع ذكر 1441/02/22 12ظهراً 93 ******0372 سليمان ربيع بن سليمان القحطاني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 94 ******8413 احمد صافي بن سليمان صفطه ذكر 1441/02/22 12ظهراً 95 ******2485 فهد ابراهيم صالح الوكر ذكر 1441/02/22 12ظهراً 96 ******3596 محمد الحجاب احمد الحازمي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 97 ******2590 احمد عبدالله بن محمد الزهراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 98 ******3955 ناصر راشد عبدالله السالم ذكر 1441/02/22 12ظهراً 99 ******9002 يوسف محمد بن هزاع الشهري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 100 ******4761 أمجد سعيد ابن أحمد الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 101 ******7807 عبدالهادي خميس خليف العنزي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 102 ******7812 موفق سعيد بن محمد مودان ذكر 1441/02/22 12ظهراً 103 ******7435 المثنى محمد مردوف باخشوين ذكر 1441/02/22 12ظهراً 104 ******4547 جلال علي مسعود الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 105 ******9559 سالم سلمان بن حسين الماضي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 106 ******3763 عبدالله ابراهيم بن عبدالله الهدهود ذكر 1441/02/22 12ظهراً 107 ******2553 عبدالمجيد محمد عبدالله الحسيني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 108 ******7155 حسين يحي عبدالله ال الشهي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 109 ******3529 زايد حسين محمد النجراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 110 ******1153 سلطان علي عبدالله الشهري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 111 ******1444 عبدالله محمد بن ثقبه الغريبي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 112 ******0374 فارس حترش محمد آل حشيش ذكر 1441/02/22 12ظهراً 113 ******7308 يوسف عبدالله مشبب عسيري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 114 ******9322 ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الحماد ذكر 1441/02/22 12ظهراً 115 ******3620 عبدالاله محمد هلال الحازمي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 116 ******3816 سعود عبدالعزيز سعيد الدوسري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 117 ******2218 تركي محمد غازي الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 118 ******4582 سلطان عبدالرحمن بن سليمان الضالع ذكر 1441/02/22 12ظهراً 119 ******2543 حمد بن محمد بن علي ال سرار ذكر 1441/02/22 12ظهراً 120 ******2121 توفيق ماطر عتيق المحمدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 121 ******3672 عبدالعزيز عبدالله علي الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 122 ******5557 نائل شجاع سعد العنزي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 123 ******9179 عبدالرحمن بخيت سعيد الزهراني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 124 ******6799 عبدالرحمن سليمان بن عبدالله الشمسان ذكر 1441/02/22 12ظهراً 125 ******4282 علي بن يحيى بن محمد ال شلوان ذكر 1441/02/22 12ظهراً 126 ******0439 حسين علي بن حسين الناصر ذكر 1441/02/22 12ظهراً 127 ******5175 حسن علي بن صالح آل عبدالله ذكر 1441/02/22 12ظهراً 128 ******3514 صالح عبدالرحمن بن سعد الخميس ذكر 1441/02/22 12ظهراً 129 ******5663 علي عماد بن علي المهناء ذكر 1441/02/22 12ظهراً 130 ******9939 محمد بن عبدالفتاح بن عبدالرحيم رضا ذكر 1441/02/22 12ظهراً 131 ******1226 كاتب بن فهد بن عبيد الرشيدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 132 ******7130 احمد حسن سليمان العطوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 133 ******0621 راشد صالح سلامه العطوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 134 ******5885 عبدالرحمن هادي حضرم آل سريع ذكر 1441/02/22 12ظهراً 135 ******0432 فارس مختار بن محمود الهوساوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 136 ******7912 رائد حمد احمد السهيمي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 137 ******4784 خالد مرجي مطر الرويلي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 138 ******4152 فايز شلاح دفيلج الحربي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 139 ******8332 عبدالله ابراهيم حمد العزاز ذكر 1441/02/22 12ظهراً 140 ******3634 مالك حسن بن على الغامدى ذكر 1441/02/22 12ظهراً 141 ******8142 يزيد فايع محمد عسيري ذكر 1441/02/22 12ظهراً 142 ******6443 عاصم ابن عبدالرحمن ابن حامد الغامدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 143 ******3130 فريد محمد على مساعد المغربى ذكر 1441/02/22 12ظهراً 144 ******5179 صالح يحيى جابر الودعاني ذكر 1441/02/22 12ظهراً 145 ******0664 ابراهيم حسن عبده الزبيدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 146 ******2311 فهد سعد فهد البقعاوي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 147 ******8267 عبدالرحمن عبدالله سالم الأحمدي ذكر 1441/02/22 12ظهراً 148 ******9392 البراء ماجد عبدالرحمن باصبرين ذكر 1441/02/23 12ظهراً 149 ******2492 طلال موافق شويعر الرويلي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 150 ******8870 علي يحيي سليمان عبدلي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 151 ******9532 فهد عبدالعزيز بن محمد العيدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 152 ******2312 عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن الغصيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 153 ******0881 صالح بن سعيد بن احمد آل سبت ذكر 1441/02/23 12ظهراً 154 ******0697 حسين بن جعفر بن حسين المناسف ذكر 1441/02/23 12ظهراً 155 ******8270 علي محمد علي آل خريم ذكر 1441/02/23 12ظهراً 156 ******2772 حسين بن هاشم بن علوي ابوالرحي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 157 ******9350 انس ابراهيم عبدالله المحيميد ذكر 1441/02/23 12ظهراً 158 ******9817 محمد عمير بن محمد الزهراني ذكر 1441/02/23 12ظهراً 159 ******3326 زياد خالد عبدالله العبود ذكر 1441/02/23 12ظهراً 160 ******8282 فيصل عبدالرحمن محمد عسيري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 161 ******7746 محمد معيض محمد القحطاني ذكر 1441/02/23 12ظهراً 162 ******8838 ثامر ختام شايز الرويلي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 163 ******4059 أحمد عيظه حسن الزهراني ذكر 1441/02/23 12ظهراً 164 ******6952 صالح محمد بن عثوان القرني ذكر 1441/02/23 12ظهراً 165 ******9961 عبدالرحمن احمد علي الكليب ذكر 1441/02/23 12ظهراً 166 ******1608 عبدالله محمد بن حبيب الشهري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 167 ******9703 مسفر احمد بن غنام آل شريف ذكر 1441/02/23 12ظهراً 168 ******0945 عبدالله ابراهيم بن سليمان القويفلي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 169 ******3786 عبدالرحمن بن سليمان بن علي ال عامر ذكر 1441/02/23 12ظهراً 170 ******2501 محمد عبدالله عبدالعزيز السيف ذكر 1441/02/23 12ظهراً 171 ******6266 ابراهيم سعود عبدالعزيز البلالي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 172 ******2679 خالد بجاد صويلح بن ملافخ ذكر 1441/02/23 12ظهراً 173 ******3454 احمد محمد احمد الزهراني ذكر 1441/02/23 12ظهراً 174 ******0891 عبدالله محمد بن ابراهيم الدوسري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 175 ******6724 احمد مساعد عامش الشراري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 176 ******9796 بادي علي بن ناصر الدوسري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 177 ******6711 محمد حسن بن علي ال جمهور ذكر 1441/02/23 12ظهراً 178 ******3842 محمد عطاالله بن حامد القرشي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 179 ******3966 عمر سعيد عقيل الصالحي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 180 ******8377 عبدالكريم محمد عبدالكريم المعيوف ذكر 1441/02/23 12ظهراً 181 ******5840 سلطان عائض بن هلال العتيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 182 ******3543 ابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم السكاكر ذكر 1441/02/23 12ظهراً 183 ******7671 عبدالله صالح بن علي اللحيدان ذكر 1441/02/23 12ظهراً 184 ******3085 عبدالله محمد بن حمد العرفج ذكر 1441/02/23 12ظهراً 185 ******4680 وسيم زهير خميس مطهر ذكر 1441/02/23 12ظهراً 186 ******6464 ناصر غائب تركي العتيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 187 ******6899 محمد مفرح عيسى قصادي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 188 ******3546 محمد عبدالكريم محمد العميري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 189 ******0336 عبدالله سعود بن عايش الرشيدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 190 ******8155 خالد بجاد محمد الصالحي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 191 ******4278 سعد ضيف الله جهز العتيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 192 ******1349 فرحان احمد فرحه الغامدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 193 ******1224 حمود محمد بن حمود البليهي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 194 ******9296 احمد خالد احمد الجبر ذكر 1441/02/23 12ظهراً 195 ******6369 عبدالعزيز صالح وصل السلمي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 196 ******9335 حذيفه حبيب الله مرزاعالم بخاري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 197 ******7788 حمد حسن علي اليامي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 198 ******8223 عشوي معتق عشوي الفهيقي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 199 ******0122 عبدالرحمن صالح بن عبدالله اليحياء ذكر 1441/02/23 12ظهراً 200 ******8948 ابراهيم محمد بن علي خليتيت ذكر 1441/02/23 12ظهراً 201 ******1316 عبدالوهاب حمد بن عبدالله العمار ذكر 1441/02/23 12ظهراً 202 ******0341 نايف سالم غانم الحربي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 203 ******5554 عبدالله مسلم الهزيل الشراري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 204 ******1014 احمد حسن محمد بالبيد ذكر 1441/02/23 12ظهراً 205 ******5441 جابر موسى بن محمد المزيدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 206 ******9535 عبدالمجيد مرزوق زابن الرويتعي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 207 ******2644 علي عبدالله بركوت الناشري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 208 ******0561 خالد مسلط عويشز المطيري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 209 ******3649 عمر عبدالله علي الغامدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 210 ******1739 محمد موسى عبدالمصلح النصيري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 211 ******9052 نايف اذياب اهديان المطيري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 212 ******0229 محمد احمد ابن محمد الغامدي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 213 ******8556 علي ابراهيم بن علي العجمي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 214 ******1209 اسامه عبدالرحمن حمد الزغيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 215 ******2956 عبدالواحد شجاع سعد العنزي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 216 ******2571 عمرو سعيد مسعود الجهني ذكر 1441/02/23 12ظهراً 217 ******4677 أحمد سعد محمد الشهري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 218 ******2034 عبدالرحمن عبدالله عبدالماجد ثابت ذكر 1441/02/23 12ظهراً 219 ******1971 عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن السلامه ذكر 1441/02/23 12ظهراً 220 ******8974 عبدالله براك عبدالله البراك ذكر 1441/02/23 12ظهراً 221 ******1809 راكان قاسم مبارك الفهيقي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 222 ******3060 عبدالرزاق محمد عبدالله العمري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 223 ******1910 سالم محمد بن علي بن غرابان ذكر 1441/02/23 12ظهراً 224 ******5832 حمزه فاضل بن محمد الزهراني ذكر 1441/02/23 12ظهراً 225 ******7969 عبدالاله بن راشد بن عبدالله آل راشد ذكر 1441/02/23 12ظهراً 226 ******4699 عبدالله خالد بن عبدالله الدرويش ذكر 1441/02/23 12ظهراً 227 ******5804 عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن نوفل ذكر 1441/02/23 12ظهراً 228 ******7817 عبدالرحمن عايض بن كعيت العمري ذكر 1441/02/23 12ظهراً 229 ******3051 عبدالله خالد عبدالله الجربوع ذكر 1441/02/23 12ظهراً 230 ******2806 سلطان سعود محيسن العصيمي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 231 ******8764 ماجد غازي عبدالله السقياني ذكر 1441/02/23 12ظهراً 232 ******9393 عمرو عبدالله ابن سعيد المودان ذكر 1441/02/23 12ظهراً 233 ******1234 حمد محمد بن صالح اليامي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 234 ******5890 مصعب عيد خليف الضويحي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 235 ******8583 امجد عبده حسين ابوخيرين ذكر 1441/02/23 12ظهراً 236 ******2126 جابر ناصر جابر آل سليم ذكر 1441/02/23 12ظهراً 237 ******7025 وليد زيد سفر العتيبي ذكر 1441/02/23 12ظهراً 238 ******8985 أحمد عبدالله حمد الدخيل ذكر 1441/02/24 12ظهراً 239 ******9860 نايف خالد عقيل الشمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 240 ******5022 نواف سراج بن محمد الزهراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 241 ******4285 مؤيد علي أسعد الصرح ذكر 1441/02/24 12ظهراً 242 ******4950 حسين مهدي عبدالله ال منصور ذكر 1441/02/24 12ظهراً 243 ******1439 ماجد سمير حسن محروس ذكر 1441/02/24 12ظهراً 244 ******1939 ابراهيم محمد علي الفلاحي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 245 ******0660 سلمان محمد سلطان الغموي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 246 ******1770 محمد بن عايض بن مسفر الشمراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 247 ******6983 عبدالوهاب علي عبدالله أبومغدي العمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 248 ******2772 حاتم ضيف الله مسلم السفياني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 249 ******5246 سلطان محمد عايض الشريف ذكر 1441/02/24 12ظهراً 250 ******9804 سلطان ياسين بن ياسين الكديسي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 251 ******5037 محمد سالم براهيم المنصور ذكر 1441/02/24 12ظهراً 252 ******0147 أمجد عبدالله بن سلمان البحراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 253 ******0859 صقر محمد احمد الغامدي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 254 ******8369 عناد سعد خليفه العتيبي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 255 ******3477 عبدالرحمن عالي عبدالرحمن العتيبي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 256 ******8432 علي حمد بن خجيمي اليامي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 257 ******5651 ابراهيم محمد ابراهيم الشمراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 258 ******1370 عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن الربيعه ذكر 1441/02/24 12ظهراً 259 ******9157 محمد عبدالله سعيد القريني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 260 ******9543 عبدالعزيز أحمد بن عبدالعزيز الرعوجى ذكر 1441/02/24 12ظهراً 261 ******4202 عبدالله عقيل محمد الشاردي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 262 ******9244 عبدالكريم ضيف الله بن سعيد الفحيماني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 263 ******4064 عبدالسلام عبدالله علي الجمعه ذكر 1441/02/24 12ظهراً 264 ******1203 نبيل نصر ابراهيم السماك ذكر 1441/02/24 12ظهراً 265 ******0388 عبدالرحمن صالح عطيه داوود ذكر 1441/02/24 12ظهراً 266 ******0178 عبدالله محمد عبدالله سلامي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 267 ******1218 محمد بخيت عبدالله المالكي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 268 ******5058 جاسم بن حسين بن صالح الخلف ذكر 1441/02/24 12ظهراً 269 ******0871 محمد طالب محمد عبدالحفيظ ذكر 1441/02/24 12ظهراً 270 ******3097 يزيد عبدالله سويلم الشهوان ذكر 1441/02/24 12ظهراً 271 ******1738 أحمد شنبر حسن السيد ذكر 1441/02/24 12ظهراً 272 ******9126 محمد مالك بن معتوق الصادق ذكر 1441/02/24 12ظهراً 273 ******8309 محمد ماشي زعل العنزي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 274 ******2013 اسماعيل محمدعبدالله ابراهيم المصطفى ذكر 1441/02/24 12ظهراً 275 ******4354 ريان صالح بن احمد حلواني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 276 ******4524 ابراهيم حمزه محمد شاكر بن شاكر ذكر 1441/02/24 12ظهراً 277 ******8478 بحني سني احمد الغانمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 278 ******1100 ماهر زكي بن معتوق عبدالستار ذكر 1441/02/24 12ظهراً 279 ******7359 يوسف علي سعيد قران ذكر 1441/02/24 12ظهراً 280 ******8337 محمد عبدالله محمد الأحمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 281 ******2564 عبدالرحمن سهيل ابراهيم المطيري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 282 ******7597 عمر عبدالله عمر البخاري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 283 ******6043 عبدالله عثمان بن علي العساف ذكر 1441/02/24 12ظهراً 284 ******3794 عبدالمحسن حمد عبدالرحمن الحمودي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 285 ******7474 عبدالله ربيع بن احمد الزهراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 286 ******2769 أحمد عبدالرحمن بن عبدالله الغميز ذكر 1441/02/24 12ظهراً 287 ******0008 عبدالرحمن جزاء بن غازي العمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 288 ******7845 ريان محمد بن سعد الجلال ذكر 1441/02/24 12ظهراً 289 ******3494 محمد علي احمد قيسي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 290 ******4821 تركي عبدالله احمد العصيمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 291 ******9777 ماجد احمد بن علي حكمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 292 ******2617 فلاح بن رمضان بن شمات العنزي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 293 ******6979 مشعل مضحي هلا ل الغيداني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 294 ******0590 عبدالكريم عناد محمود الغريض ذكر 1441/02/24 12ظهراً 295 ******0658 عيظه مسفر سعيد الصيعري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 296 ******8770 عبدالله حامد بن عواض المسعودى ذكر 1441/02/24 12ظهراً 297 ******2421 فيصل صالح محمد العجلان ذكر 1441/02/24 12ظهراً 298 ******2218 فيصل محمد بن عبدالله مباركي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 299 ******0003 محمد سامى بن فراج الحازمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 300 ******5091 عبدالهادي حمد صالح المرى ذكر 1441/02/24 12ظهراً 301 ******6073 حمود سالم بن محمد السبيعي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 302 ******8232 المهند علي سعد الزهراني ذكر 1441/02/24 12ظهراً 303 ******2560 فارس عبدالرحمن بن محمدسعيد نوفل ذكر 1441/02/24 12ظهراً 304 ******4787 مشارى ناصر محمد بن قميش ذكر 1441/02/24 12ظهراً 305 ******3603 محمد سعود حمود العصيمي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 306 ******5973 ابراهيم عبدالله علي الشيخي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 307 ******9298 محمد عيد عبدالله العنزي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 308 ******9543 عبدالعزيز ماجد عبدالله العارضي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 309 ******3562 محمد حماد محمد النمري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 310 ******6566 محمد براهيم بن محمد المحيميد ذكر 1441/02/24 12ظهراً 311 ******3520 عدي حاتم محمد عسيري ذكر 1441/02/24 12ظهراً 312 ******4958 ناصر عيسي فرحان الفيفي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 313 ******1715 محمد عبدالله مستور الثبيتي ذكر 1441/02/24 12ظهراً 314 ******0578 ابونمى بركات بن احمد الشريف ذكر 1441/02/25 12ظهراً 315 ******7621 عبدالله صالح بن هزاع الحميداني ذكر 1441/02/25 12ظهراً 316 ******2270 محمد سعد ياسر فلمبان ذكر 1441/02/25 12ظهراً 317 ******4601 صالح عبدالله حمد المخايطه ذكر 1441/02/25 12ظهراً 318 ******1501 سلمان ابراهيم عبدالكريم الحنايا ذكر 1441/02/25 12ظهراً 319 ******9408 جاسر عبدالمحسن بن فهد العتيبي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 320 ******0537 عماد فيصل مرشد الحربي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 321 ******0388 محمد حمد بن عبدالله الحمد ذكر 1441/02/25 12ظهراً 322 ******6379 عبدالغني مسفر بن محمد المالكي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 323 ******9796 عمار اسماعيل بن شمس الدين خوج ذكر 1441/02/25 12ظهراً 324 ******0684 محمد عبدالله بن ابراهيم السحيباني ذكر 1441/02/25 12ظهراً 325 ******9915 احمد سعد ساعد القرشي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 326 ******9922 عماد عدنان بن عامر مطيوري ذكر 1441/02/25 12ظهراً 327 ******2709 محمد شديد راشد الجهني ذكر 1441/02/25 12ظهراً 328 ******6629 صالح فريج مسلم العطوي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 329 ******2286 صالح احمد صالح الزهراني ذكر 1441/02/25 12ظهراً 330 ******2188 عبدالعزيز عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين ذكر 1441/02/25 12ظهراً 331 ******0365 محمد ناصر زيد الشريف ذكر 1441/02/25 12ظهراً 332 ******9599 عبدالرحمن راجح بن محمد الراجح ذكر 1441/02/25 12ظهراً 333 ******2444 علي بن جعفر بن عيسى المشعل ذكر 1441/02/25 12ظهراً 334 ******5632 محمد عمر عبدالقادر مصطفى ذكر 1441/02/25 12ظهراً 335 ******8567 عبدالعزيز شرقي بن علي الحربي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 336 ******8754 محمد مهدي بن عباس الصفار ذكر 1441/02/25 12ظهراً 337 ******8055 هيثم خالد عبدالرحمن الصقعبي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 338 ******0139 جابر علي محمد الهلالي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 339 ******5345 عبدالكريم مسفر بن محمد القحطاني ذكر 1441/02/25 12ظهراً 340 ******3147 حسن محمد بن حسن اليامي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 341 ******4456 محمد رضا بن مكي السنان ذكر 1441/02/25 12ظهراً 342 ******5443 فارس علي احمد الغامدي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 343 ******2956 ابراهيم سعيد دخيل الله المحمدي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 344 ******2575 فيصل ابراهيم عبدالله الغامدي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 345 ******8925 معتز صالح بن سعيد باقبص ذكر 1441/02/25 12ظهراً 346 ******7664 فهد حامد محمد الحازمي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 347 ******7068 محمد وهب بن محمد آل سبيت ذكر 1441/02/25 12ظهراً 348 ******5950 فهد حمد مقحم الحبردي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 349 ******5987 عبدالرحمن طلال عبدالمنعم قاضي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 350 ******8580 عبدالرزاق المنفي حدور الرويلي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 351 ******9136 فواز بن محمد بن خليل فته ذكر 1441/02/25 12ظهراً 352 ******3834 عبدالعزيز على محمد النصار ذكر 1441/02/25 12ظهراً 353 ******6415 ابراهيم محمد ابراهيم سحاقي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 354 ******2765 عبدالرحمن احمد محمد الموسى ذكر 1441/02/25 12ظهراً 355 ******9146 سعود عبدالصمد بن عبدالله الصبحي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 356 ******0260 محمد حمد حميد الحربي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 357 ******4245 ادهم صالح عثمان القعير ذكر 1441/02/25 12ظهراً 358 ******0932 عبدالمحسن صالح سيف الجعيد ذكر 1441/02/25 12ظهراً 359 ******0375 عبدالعزيز محمد علي الشهري ذكر 1441/02/25 12ظهراً 360 ******0787 فاضل بن عيسى بن علي الهاشم ذكر 1441/02/25 12ظهراً 361 ******9173 سليمان محمد سليمان الخريف ذكر 1441/02/25 12ظهراً 362 ******6773 صهيب اسحاق بن عمرخان نورولي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 363 ******8140 مشعل عبدالعزيز بن ابراهيم الحرابي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 364 ******2515 عبدالعزيز محمد مكنى البقمي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 365 ******6555 خالد احمد بن علي الصوينع ذكر 1441/02/25 12ظهراً 366 ******3777 محمد دحمان احمد العمودي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 367 ******5444 اسماعيل عبدالكريم بن اسماعيل جمال الحريري ذكر 1441/02/25 12ظهراً 368 ******5441 عبدالمحسن علي بن عبدالمحسن البعيمي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 369 ******4633 أحمد محمد عرفان عبده عرفه ذكر 1441/02/25 12ظهراً 370 ******8634 علي عبدالرحمن علي التويجرى ذكر 1441/02/25 12ظهراً 371 ******2570 حمزه فرحان سلمان الجهني ذكر 1441/02/25 12ظهراً 372 ******7021 صالح عبدالعزيز بن ابراهيم الجردان ذكر 1441/02/25 12ظهراً 373 ******9682 فراس محمود بن قارى اشهدعلى صادر ذكر 1441/02/25 12ظهراً 374 ******0977 أنس محمد بن عثمان السليمان ذكر 1441/02/25 12ظهراً 375 ******3318 عبدالرحمن عطيه محمد السهيمي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 376 ******2806 نائف محمد سويد العتيبي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 377 ******6839 محمد ابراهيم حمد الهميلي ذكر 1441/02/25 12ظهراً 378 ******0227 عاصم محمد مسيعيد الجهني ذكر 1441/02/25 12ظهراً 379 ******2441 راكان يوسف محمد صفدر ذكر 1441/02/25 12ظهراً 380 ******6076 علي احمد محمد عسيري ذكر 1441/02/28 12ظهراً 381 ******9159 فيصل سعد بن عبدالله السويلم ذكر 1441/02/28 12ظهراً 382 ******4363 خالد محمد سعيد الغامدي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 383 ******5172 صالح بن ابراهيم بن خليل الحايك ذكر 1441/02/28 12ظهراً 384 ******0330 ناصر بن سراج بن ناصر الدوسري ذكر 1441/02/28 12ظهراً 385 ******2192 علي عبدالرحمن بن علي الرقيبه ذكر 1441/02/28 12ظهراً 386 ******6881 فهد منصور فهد الحمر ذكر 1441/02/28 12ظهراً 387 ******5992 عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الناصر ذكر 1441/02/28 12ظهراً 388 ******9393 تركي مسعود بن احمد غزواني ذكر 1441/02/28 12ظهراً 389 ******6248 مظهر بن سعيد بن محمد الفشخي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 390 ******4840 عبدالرحمن عبدالله حسين العايد ذكر 1441/02/28 12ظهراً 391 ******2357 يزيد عبدالله علي العسكر ذكر 1441/02/28 12ظهراً 392 ******7236 عيسى بن طاهر بن علوي الشعله ذكر 1441/02/28 12ظهراً 393 ******4649 عبدالعزيز علي عمير السالمي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 394 ******5038 عبدالله على بن عبدالله بوجباره ذكر 1441/02/28 12ظهراً 395 ******1410 علي مسفر بن حمد اليامي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 396 ******6412 عبدالرحمن بن صالح بن علي العبيدي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 397 ******6970 وائل سعيد على الزهراني ذكر 1441/02/28 12ظهراً 398 ******3008 أحمد عبدالله ابراهيم الوابلي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 399 ******1186 فيصل أسماعيل بن محمد الكديسي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 400 ******4231 بدر حمد عبدالله الحسيني ذكر 1441/02/28 12ظهراً 401 ******0723 عبدالرحمن سعيد بن علي آل موسى ذكر 1441/02/28 12ظهراً 402 ******9020 عبدالعزيز احمد بن يحي الزهراني ذكر 1441/02/28 12ظهراً 403 ******1162 وليد توفيق ابن عوض الجحدلي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 404 ******6233 مشعل مشلح بن دعير المطيري ذكر 1441/02/28 12ظهراً 405 ******3259 عبدالله خالد صالح العتيبى ذكر 1441/02/28 12ظهراً 406 ******6279 هيثم عبدالمعطى ابن عبدالله بصنوى ذكر 1441/02/28 12ظهراً 407 ******5982 موسي صالح موسي الحارثي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 408 ******5425 ابراهيم ناصر ابراهيم دهمش ذكر 1441/02/28 12ظهراً 409 ******2425 طارق عبدالعزيز عبدالرحمن بن سماعيل ذكر 1441/02/28 12ظهراً 410 ******3301 عبدالوهاب محمد جار الله المالكي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 411 ******8812 معاذ احمد فهد الجوير ذكر 1441/02/28 12ظهراً 412 ******4722 مشعل عبدالله بن محمد الحربي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 413 ******4149 أحمد محمد صالح المحيميد ذكر 1441/02/28 12ظهراً 414 ******3438 احمد عبدالله سعيد الصاعدي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 415 ******6830 حكيم صالح عبدالله الحميد ذكر 1441/02/28 12ظهراً 416 ******1737 خالد فهد غانم العروي ذكر 1441/02/28 12ظهراً 417 ******7659 سعود سعد سعود العمران ذكر 1441/02/28 12ظهراً 418 ******6277 سامي احمد عبدالمحسن الشنبري ذكر 1441/02/28 12ظهراً 419 ******7135 عبدالرحمن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبدالجبار ذكر 1441/02/29 12ظهراً 420 ******8234 عبدالله ابن حميد ابن ذيبان الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 421 ******5467 محمد عبدالرزاق بن طاهر آبوزيد ذكر 1441/02/29 12ظهراً 422 ******0048 محمد صالح عبدالله الحميدان ذكر 1441/02/29 12ظهراً 423 ******7146 عبدالحميد رفيع ظافر العمري ذكر 1441/02/29 12ظهراً 424 ******2274 سلطان عبدالله بن حاسن الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 425 ******8423 عبدالعزيز سعيد علي القحطاني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 426 ******5127 هادي بن يحي بن براك آل دويس ذكر 1441/02/29 12ظهراً 427 ******2045 يزيد بن سليمان بن ابراهيم الميمان ذكر 1441/02/29 12ظهراً 428 ******7535 صالح مانع بن صالح لسلوم ذكر 1441/02/29 12ظهراً 429 ******6452 ياسر عامر عيسى عسيري ذكر 1441/02/29 12ظهراً 430 ******1315 مانع مصطفي صالح ال هشلان ذكر 1441/02/29 12ظهراً 431 ******3895 علي عبده حسين قنعان ذكر 1441/02/29 12ظهراً 432 ******9994 عبدالكريم سلطان عبدالكريم الدخيل الله ذكر 1441/02/29 12ظهراً 433 ******0209 فلاح فرحان عتيق البلوي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 434 ******1257 ذياب هليل سليمان الجهني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 435 ******4913 مسفر جابر بن صالح آل زبيد ذكر 1441/02/29 12ظهراً 436 ******6526 فهد أحمد محمد الشمراني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 437 ******4309 حمود سلمان مسيب اللقماني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 438 ******1219 سلطان احمد عبدالهادي الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 439 ******1517 محمد علي ابن حسين القحطاني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 440 ******2506 محمد عبدالهادي عيد العنزي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 441 ******3113 عبدالله رياض عبدالله الدندني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 442 ******6073 مشعل عبدالعزيز بن نايف العنزي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 443 ******0131 يوسف محمد علي الزهراني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 444 ******3079 عمر مدالله مزكي الشراري ذكر 1441/02/29 12ظهراً 445 ******6651 عزام سلطان ملوح الهملان ذكر 1441/02/29 12ظهراً 446 ******7955 وليد ظافر حسن القحطاني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 447 ******6129 قبلان سعد بن قبلان اليامي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 448 ******0136 محمد عمر عبدالله العمري ذكر 1441/02/29 12ظهراً 449 ******7081 خالد ناصر محمد أبوناصر ذكر 1441/02/29 12ظهراً 450 ******7564 مساعد صالح بن عبدالرحمن الجليدان ذكر 1441/02/29 12ظهراً 451 ******3478 صالح معلاء صياح الحربي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 452 ******7275 عبدالعزيز عبدالله عوض المالكي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 453 ******6725 عبدالمجيد علي جارالله المشيطي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 454 ******5129 علي سعد علي الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 455 ******6619 عبدالرحمن مطر بن عواد الجابري ذكر 1441/02/29 12ظهراً 456 ******0205 حمزه نافع حمود الحربي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 457 ******2864 خالد سلطان مرزوق المطيري ذكر 1441/02/29 12ظهراً 458 ******4034 احمد عبدالرحيم جعفر ابوعيفه ذكر 1441/02/29 12ظهراً 459 ******3715 عاصم معيد بن احمد هتاني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 460 ******7586 علي فالح نافع الحربي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 461 ******5458 خالد عبدالعزيز بن احمد الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 462 ******5361 محمد عبدالله محمد الضالع ذكر 1441/02/29 12ظهراً 463 ******2604 مهند عبدالله بن يوسف الزهراني ذكر 1441/02/29 12ظهراً 464 ******1125 محمد احمد بن محمد الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 465 ******1622 عبدالله مثيب بن محمد المطيري ذكر 1441/02/29 12ظهراً 466 ******3356 أيمن علي ابن عبدالله الغامدي ذكر 1441/02/29 12ظهراً 467 ******3443 مشعل حمود بن ذعار البقمى ذكر 1441/03/01 12ظهراً 468 ******2370 بدر صنهات بطيحان المطيري ذكر 1441/03/01 12ظهراً 469 ******3530 علي احمد مهدي علوي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 470 ******7347 احمد بريك محمد الحربي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 471 ******9986 عبدالرحيم عبدالرحمن بن محيل المطيري ذكر 1441/03/01 12ظهراً 472 ******7408 محمد عبدالمحسن مساعد الجهني ذكر 1441/03/01 12ظهراً 473 ******2550 سعيد بن علي بن محمد القحطاني ذكر 1441/03/01 12ظهراً 474 ******1966 يوسف محمد علي الدبيبي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 475 ******3514 وليد سعد صالح الغامدي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 476 ******2850 عبدالله أحمد بن عبدالله الهلألي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 477 ******4452 منير محمد ميشع العتيبي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 478 ******2776 عبدالحميد محمد بن عبدالله البطى ذكر 1441/03/01 12ظهراً 479 ******7652 عبدالله سليمان بن عبدالله العبده ذكر 1441/03/01 12ظهراً 480 ******2666 حماد نومان سعود الحربي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 481 ******4307 محمد خالد بن حمد الجعفرى ذكر 1441/03/01 12ظهراً 482 ******5691 عمر احمد محمدعادل بصنوي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 483 ******5578 احمد مجدى بن احمد الجعفر ذكر 1441/03/01 12ظهراً 484 ******6367 سلطان نافع عتيق السلمي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 485 ******6903 عبدالرحمن عمر محمد سايس ذكر 1441/03/01 12ظهراً 486 ******8252 سعود مهرب الريض الرويلي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 487 ******7382 أحمد عبدالله ابراهيم الهويريني ذكر 1441/03/01 12ظهراً 488 ******8538 سعد ناصر سعد البقمي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 489 ******2160 فهد سليمان بن حمود العنزي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 490 ******5346 مساعد بن عايد بن خليف الشمري ذكر 1441/03/01 12ظهراً 491 ******0632 سلطان سعد عمر العجاجي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 492 ******6445 بندر طلال كمال عناني ذكر 1441/03/01 12ظهراً 493 ******1271 راكان عياد محمد الفريدي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 494 ******5063 احمد فيصل ضيف الله الحربي ذكر 1441/03/01 12ظهراً 495 ******7909 عبدالعزيز سليمان بن عبدالله التويجري ذكر 1441/03/01 12ظهراً 496 ******9745 احمد علي مسلم المطيري ذكر 1441/03/01 12ظهراً

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