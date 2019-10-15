الان تتابع وفاة شخصين في حادث بمصفاة ساسرف التابعة لأرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
أعلنت شركة أرامكو، في بيان عاجل، عن مقتل شخصين، في وإصابة اثنين آخرين في “حادث” بمصفاة ساسرف التابعة للشركة بمنطقة الجبيل أثناء أعمال صيانة.
وأوضحت الشركة في بيان أن الضحايا من موظفي أحد المقاولين المعنيين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.
وأضافت الشركة في بيانها “لم تتأثر أعمال الصيانة بالمصفاة”.
وكانت مصفاة ساسرف حتى سبتمبر/أيلول مشروعا مشتركا بين شركتي أرامكو وشل الملكية الهولندية قبل أن تشتري أرامكو المشروع ضمن
استراتيجية لتوسيع عملياتها.
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