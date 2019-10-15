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وفاة شخصين في حادث بمصفاة ساسرف التابعة لأرامكو

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الان تتابع وفاة شخصين في حادث بمصفاة ساسرف التابعة لأرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت شركة أرامكو، في بيان عاجل، عن مقتل شخصين، في وإصابة اثنين آخرين في “حادث” بمصفاة ساسرف التابعة للشركة بمنطقة الجبيل أثناء أعمال صيانة.

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وأوضحت الشركة في بيان أن الضحايا من موظفي أحد المقاولين المعنيين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.

وأضافت الشركة في بيانها “لم تتأثر أعمال الصيانة بالمصفاة”.

وكانت مصفاة ساسرف حتى سبتمبر/أيلول مشروعا مشتركا بين شركتي أرامكو وشل الملكية الهولندية قبل أن تشتري أرامكو المشروع ضمن
استراتيجية لتوسيع عملياتها.

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