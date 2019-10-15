"التعليم" تعلن تعيين أكثر من 500 متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية.. شاهد الأسماء

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم، أسماء (536) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال- نساء)، والمعلنة في 23/12/1440هــ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة).

وطالبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض، حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، لافتة إلى أنه من لم يحضر سيعد ذلك عدولًا عن طلب التعيين، مؤكدة أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي.

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وللاطلاع على الأسماء:

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Ma_Nominations.xlsx

https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fe_Nominations.xlsx