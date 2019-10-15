«التعليم» تعلن أسماء 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أعلنت وزارة التعليم أسماء 536 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال- نساء)، والمعلنة في 23 /12/ 1440هــ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة). ودعت الوزارة، المعلنة أسماؤهم مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي. ولفت الوزارة الانتباه إلى أن من لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين. ويمكن الاطلاع على الأسماء المتقدمين والمتقدمات على موقع الوزارة الإلكتروني، من خلال الرابطين: أعلنت وزارة التعليم أسماء 536 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال- نساء)، والمعلنة في 23 /12/ 1440هــ على موقع وزارة الخدمة المدنية (جدارة). ودعت الوزارة، المعلنة أسماؤهم مراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم، وذلك للمطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي. ولفت الوزارة الانتباه إلى أن من لم يحضر سوف يعد ذلك عدولاً عن طلب التعيين. ويمكن الاطلاع على الأسماء المتقدمين والمتقدمات على موقع الوزارة الإلكتروني، من خلال الرابطين: https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Ma_Nominations.xlsx https://www.moe.gov.sa/_layouts/15/MOEResp/Fe_Nominations.xlsx



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