شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تطالب بتطبيق «أشد عقوبة» على زوج رمى زوجته بمطرقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) -fatimah_a_d

علمت "الخليج 365" عن مطالبة النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق مواطن رمى زوجته بمطرقة كادت أن تصيب رأسها.

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وطبقا للوقائع تقدمت سيدة بشكوى أفادت فيها أن زوجها رماها بمطرقة أثناء انتظارها لسائقها أمام المنزل، ورصدت الكاميرا حدوث الواقعة. وفي وقت لاحق أحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وطالبت بتشديد العقوبة على الرجل لوجود سوابق اعتداء عليه، وصدور أحكام ضده لم تردعه، وكون ما قام به يعد فعلا مجرما في النظام.

وأكدت المصادر صدور توجيه من النيابة العامة بالاهتمام بقضايا المرأة وإحالتها للجهات المختصة وسرعة إنهائها.

وكانت النيابة العامة اتفقت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة التنسيق المستمر بين الطرفين؛ لضمان الحد من قضايا العنف الأسري والتطبيق الكامل لأنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر دعم إنشاء وحدات الصلح الجنائي في القضايا الأسرية وقضايا الأحداث في النيابة العامة وكافة فروعها ودوائرها في المملكة، والتنسيق بين هذه الوحدات، وإقامة الندوات، والمؤتمرات العلمية المختصة بالشأن الاجتماعي والأسري، وتبادل قواعد المعلومات المتخصصة في قضايا العنف الأسري والعنف ضد الطفل، ومراكز المعلومات والخبرات بما يخدم صالح المستفيدين في الجهتين.