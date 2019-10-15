شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم (الثلاثاء)، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال، استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر. وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. كما حضره، المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى أفاني.