السعودية | عمرها 30 ألف سنة.. هدية بوتين للأمير محمد بن سلمان

شكرا لقرائتكم عمرها 30 ألف سنة.. هدية بوتين للأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الاثنين، عبارة عن مجسم فني منحوت من عاج "الماموث"، الذي عثر عليه في شمال سيبيريا عام 2012، ويزيد عمر العاج عن 30 ألف عام، بحسب ما تداولته مواقع إخبارية روسية نقلاً عن علماء آثار.

وتحمل الهدية عمراً عتيقاً لا يقدر بثمن، كونها تتصف بأنها نادرة الوجود، ويعرف في البروتوكولات الدولية أن هذه الهدايا تقدم للشخصيات السياسية الكبيرة والمؤثرة وأثناء المناسبات والزيارات المهمة.

وتزامن تقديم هذه التحفة العتيقة مع زيارة بوتين لحي الطريف التاريخي في مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى ومقر الحكم والعلم، وأحد المنارات الثقافية في الجزيرة العربية التي تأسست عام 1446 ميلادية على ضفاف وادي حنيفة، وهذا الحي تم تسجيله في "اليونسكو" ضمن قائمة التراث العالمي عام 2010.

وعرف عن الرئيس الروسي بوتين تقديم الهدايا النادرة والتحف التاريخية والسلالات النادرة لزعماء الدول، حيث سبق أن أهدى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2013 لوحة فنية ووثيقة وقعت عام 1894.