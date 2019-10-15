- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الرياض، اليوم؛ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
وزير الخارجية اللجنة الدولية للصليب الأحمر
"العساف" يبحث التعاون الثنائي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-15
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الرياض، اليوم؛ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
05:36 PM
بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الرياض، اليوم؛ رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
، "العساف" يبحث التعاون الثنائي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "العساف" يبحث التعاون الثنائي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.