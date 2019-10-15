، الطائف تستضيف المؤتمر العربي السادس للروبوت ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمه مدارس صفوة الطليعة من 19 إلى 21 أكتوبر

تستضيف المملكة العربية السعودية، المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، في محافظة الطائف خلال الفترة من 20 - 22 صفر 1441هـ الموافق 19 - 21 أكتوبر 2019.

ويقام المؤتمر بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت، وتنظمه مدارس صفوة الطليعة الأهلية.

يأتي هذا الحدث في ظلّ ما يشهده العالم من تطور كبير في صناعة الروبوتات، ونظرًا للحاجة الماسّة لتبادل الخبرات العربية والعالمية ضمن أهداف وبرامج الجمعية العربية للروبوت؛ فقد تم اعتماد إقامة المؤتمر العربي للروبوت والذكاء الاصطناعي كإحدى فعاليات الجمعية العربية للروبوت بشكل سنوي.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور جار الله الغامدي: المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت في المجتمعات العربية، وعقد وتنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية؛ من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات ودورات تدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، والتعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأهداف تشمل كذلك بناء القدرات الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات ذات العلاقات في الدول العربية على تبني مبادرات علاقة وتقديم خدمات تتقدم في هذا المجال.المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي