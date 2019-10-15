تفاصيل الإعلان عن الدفعة الأخيرة من مبادرة سند الزواج من محمد بن سلمان وموعد الصرف

أعلن المسؤولون عن برنامج سند محمد بن سلمان الخيري، سند الزواج، عن قرب موعد صرف الدفعة الأخيرة من المبادرة الموجهة للمقبلين على الزواج، حيث أوضح الحساب الرسمي لمبادرة سند الزواج على موقع التدوينات العالمي، تويتر، أنه تم تحديث حالة المتقدمين للدفعة الأخيرة من مبادرة سند الزواج، وهو ما يعنى قرب الإعلان عن موعد صرف تلك الدفعة، يذكر أن الدفعة الخامسة، قد تم صرفها في العاشر من سبتمبر الماضي للمتقدمين للمبادرة من المواطنين حديثي الزواج.

سند محمد بن سلمان

مما لا شك فيه أن مبادرة سند الزواج قد تم إطلاقها، في بداية 2019م، من أجل مساعدة الشباب راغبي الزواج في إطار مساندة حكومة المملكة لأبناء الوطن، واستفاد من البرنامج أكثر من 10 ألف مواطن حتى الدفعة الخامسة، بعطاء تجاوزت قيمته 395 مليون ريال سعودي، بعدد يزيد عن 80% من النسبة المستهدفة في المبادرة، ومن المقرر أن يستهدف البرنامج مبادرات أخرى بعد مبادرة الزواج، مثل سند الإسكان، المتوقع أن يتم إطلاقها في وقت قريب.

شروط الحصول على سند الزواج

أن يكون المتقدم وزوجته من حاملي الجنسية السعودية. أن يتراوح عمر الزوج بين 21 و 40 عام، وعمر الزوجة بين 18 و 40 سنة. أن تكون تلك الزيجة هي الأولي للرجل. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل. أن يكون الزواج حديث، يتم التقديم خلال سنة من تاريخ عقد الزواج. أن يكون دخل المتقدم أقل من 4000 ريال شهرياً. أن لا تتجاوز قيمة المهر 50 ألف ريال سعودي. الإنتهاء من دورة الوعي المالي بنجاح بنسبة تفوق 60%.

ويحصل أبناء الشهداء، والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة على أولوية القبول في البرنامج، ويذكر أن مبادرة سند الزواج تأتي في إطار اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تقديم الأعمال الإنسانية لأبناء الوطن، ومساعدتهم مادياً ومعنوياً ضمن خطة تطوير المملكة 2030 من خلال تلك المبادرات الغير هادفة للربح.