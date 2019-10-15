ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب نشر مقاطع فيديو له عبر سناب شات وهو يطلق طلقات نارية مسببا زعز بين السكان. وقالت مصادر إن ما فعله هذا الشخص يعد مخالفة للأنظمة التي من ضمنها مشاهد اطلاق نار في الشارع.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاب ينشر مقاطع مخالفة للأنظمة عبر برنامج سناب شات.. والكشف عن مصيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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