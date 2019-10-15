حقيقة انخفاض سعر البنزين في المملكة

نفت بلدية محافظ أملج عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر علاقتها بإغلاق محطات الوقود بالمحافظة.
وقالت البلدية إن عمليات الإغلاق تأتي بعد “إشاعة” انتشرت على هيئة خطاب موجه إلى أصحاب إحدى المحطات بالمحافظة لتغيير مضخات البنزين بما يتوافق مع الاشتراطات الحديثة.
وقال مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الأزمة التي تعانيها محافظة أملج تأتي بسبب انتشار شائعة خفض أسعار البنزين ما دعا أصحاب المحطات لإغلاقها لتجنب الخسارة في حال بيعهم بالسعر الحالي.
وكتبت البلدية عبر حسابها على موقع تويتر “وردت للبلدية العديد من الاستفسارات حول إغلاق البلدية اليوم لمحطات الوقود عليه تؤكد البلدية أنها لم تقوم بإغلاق أي محطة والإشاعة بسبب انتشار خطاب موجه من البلدية لأصحاب إحدى محطات المحافظة لتغيير مضخات البنزين بما يتوافق مع الاشتراطات الحديثة لمحطات الوقود على مستوى المملكة”.
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