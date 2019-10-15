بعد عام ونصف من التوقف.. مفاجأة جديدة بشأن قناة بداية

تعود قناة ”بداية“ للبث مجددًا اليوم الثلاثاء، بعد نحو عام ونصف العام من التوقف بقرار من وزارة الإعلام كإجراء عقابي جاء بعد انتقادات لاذعة طالت القائمين على القناة بسبب إبلاغهم أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وأعلنت القناة في وقت سابق عن موعد البث المرتقب الذي لم يبدأ حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما انهمك القائمون على القناة في الفترة الماضية باستعدادات الانطلاق وإعداد المحتوى الذي سيتم عرضه للجمهور.

وبدا جمهور ”بداية“ المنتمية لقنوات ”تلفزيون الواقع“، متحمسًا اليوم الثلاثاء لعودة قناتهم للبث مجددًا، وهو ما ظهر في التفاعل اللافت مع الوسم ”صباحات بدايه“ في موقع ”تويتر“.