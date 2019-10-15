السعودية اليوم / الإدارات الحكومية بمركز القيصومة تعقد اجتماعا لمناقشة الاستعداد لموسم الامطار



حفر الباطن 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

عقدت الإدارات الحكومية في مركز القيصومة التابع لمحافظة حفر الباطن اليوم اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة رئيس المركز خالد الغامدي، لمناقشة الاستعدادات لموسم الأمطار، وذلك في مقر بلدية القيصومة.

وتم خلال الاجتماع استعراض تجهيزات واستعدادات الجهات المعنية لموسم الأمطار من خلال خطة متكاملة معدة من كافة الجهات المعنية.

وأكد الغامدي خلال الاجتماع على أهمية توحيد جهود الجهات الحكومية والتنسيق المستمر خلال موسم الأمطار للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.

// انتهى //

16:54ت م

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