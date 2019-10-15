السعودية اليوم / بلدية رجال ألمع تغلق ٣ مقاهي مخالفة



أبها 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

قامت بلدية رجال ألمع بجولة تفتيشية على عدد من المقاهي بالمحافظة, وذلك من أجل التأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط الموضوعة من البلدية.

وأسفرت الجولة عن ضبط ثلاثة مقاهي مخالفة, حيث جرى إغلاقها لعدم وجود ترخيص لتشغيلها وعدم وجود ترخيص لتقديم التبغ ، كما قامت البلدية بمصادرة الأدوات الموجودة في تلك المقاهي وتطبيق لائحة العقوبات بحق أصحابها.

وأكد رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أن البلدية ماضية في تطبيق النظام عن طريق الجولات التفتيشية وتنفيذ لائحة الغرامات حتى يلتزم الجميع بما وضعته الوزارة من اشتراطات ، مؤكداً أنه لن يتم مزاولة أي نشاط من الأنشطة بدون موافقة رسمية ووجود ترخيص بهذا النشاط.

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16:54ت م

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