السعودية اليوم / المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات في الأردن ينظم مسيرة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء



عمّان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 0أكتوبر 2019 م واس

نظم المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالأردن اليوم ، مسيرة توعوية في مدينة الزرقاء الأردنية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام.

وتأتي المسيرة بهدف التعريف بأهمية العصا البيضاء للكفيف ونشر الوعي بين أفراد المجتمع كونها العلامة المميزة للكفيف والوسيلة التي يستعملها لمعرفة الطريق والحركة والتنقل بسلام.

ورفع المشاركون بالمسيرة الكثير من العبارات التي يسعى الكفيف من خلالها لتوضيح بعض الممارسات التي يتم التعامل بها معه ومنها : ( لاتستغفلني لأني كفيف - لا تنظر بشفقة ولابانبهار ).

من جهتها، قالت مديرة المركز السعودي لتدريب وتأهيل الكفيفات بالأردن إيناس الطائفي : إن المسيرة اليوم جاءت بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء ، للتركيز على استثمار اليوم بالصورة المثلى لتعميم التوعية والفائدة من العصا واحترام الكفيف في المجتمع ، من خلال السعي لتمكين هذه الفئة بمختلف المجالات .

وقام المركز خلال المسيرة بتوزيع النشرات التوعوية حول أدب التعامل مع المكفوفين .

// انتهى //

16:51ت م

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