السعودية اليوم / رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة العمانية



إسلام آباد 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوه اليوم رئيس أركان القوات المسلحة العمانية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني الذي يزور باكستان حالياً.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الفريق حارث النبهاني إنجازات الجيش الباكستاني في القضاء على الإرهاب، وجهوده المستمرة لضمان الأمن والسلام الإقليمي.

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16:48ت م

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