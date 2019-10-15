السعودية اليوم / تقنية البنات بتبوك ومكافحة المخدرات بالمنطقة تنظمان محاضرة حول تنمية مهارات الاتصال في الحوار



تبوك 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

أقامت الكلية التقنية للبنات بتبوك، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، أمس محاضرة بعنوان "تنمية مهارات الاتصال في الحوار"، وذلك بمقر الكلية بمدينة تبوك.

وتناولت المحاضرة التي قدمتها هناء عبدالله الفريح إحدى منسوبات إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، التعريف بخطورة المخدرات وتأثيرها على المجتمع، مؤكدةً أهمية الحوار والاتصال في الحيلولة دون تفشي هذه الظواهر بين أفراد المجتمع.

فيما أوضحت عميدة الكلية هيفاء الصقر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن أنشطة الكلية الهادفة إلى نشر التوعية بين منسوبات ومتدربات الكلية، موجهة شكرها لإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة على التعاون والتكامل بين الجهتين، مثمنةً جهودهم المبذولة في نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع، وحمايته ووقايته من هذه الآفة الخطيرة.

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16:48ت م

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