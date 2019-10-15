السعودية اليوم / انطلاق أعمال مؤتمر الشبكة العربية للابتكار في الأردن



عمّان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، أعمال مؤتمر الشبكة العربية للابتكار "عين"، الثامن، تحت عنوان "تحدي العرب"، بمشاركة أكثر من 150 شابًا من مختلف أنحاء العالم.

ويعرض المؤتمر الذي يستمر لمدة يوم واحد، التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات والمنظمات العربية، حيث ساهم المشاركون الشباب بتقديم حلول إبداعية لتلك التحديات المتعلقة في مجالات الهندسة، والطب، والبيئة، والتقنية والطاقة المتجددة.

ويهدف المؤتمر، إلى تقليص الفجوة بين التعليم النظري والتطبيقات العملية وتوفير جسور للتواصل بين طموح وأفكار الطلبة وسوق العمل، ومنح دراسية للشباب وإيجاد فرص تدريبية وعملية للشباب.

ويشتمل المؤتمر على عدة تدريبات تتركز حول موضوعات أساسية ومتطورة لقيادة مشاريع الشباب وأفكارهم عبر توجيههم إلى كيفية صياغة آليات مبتكرة في تفكيرهم، وتطوير تصميم لتفكيرهم من خلال تزويدهم بأدوات متخصصة لتنظيم عملية التصميم للأفكار المختلفة.

ويسعى المؤتمر عبر جلساته إلى تطوير مهارات الاتصال والتواصل وتنظيم عمل الفريق بأساليب مختلفة وجديدة لحل المشكلات التي قد تواجه الشباب بسوق العمل، وتقليص الفجوة بأساليب مبتكرة وحديثة وتوازي التطور التقني والعلوم الجديدة لأحدث أساليب التقنيات لمحاكاة الواقع وتطوير تفكير الشباب بما يتناسب مع القفزات التقنية السريعة.

وفي نهاية المؤتمر، كُرِّمَ 41 فائزا وفائزة من مختلف الجنسيات العربية، بالتحديات البالغ عددها 21 تحديًا من مختلف التخصصات.

يُشار إلى أن الشبكة العربية للابتكار تهيئ طلابًا جامعيين من خلال إنشاء مجتمعات طلابية داخل حرم الجامعات العربية، وبلغ عددها حتى الآن 13 مجتمعًا طلابيًّا موزعًا على جامعات عربية مختلفة.

// انتهى //

16:46ت م

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