السعودية اليوم / سفير المملكة لدى إيرلندا يلتقي بوفد مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي



دبلن 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير بالوفد السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي برئاسة الدكتور عبدالله المعجل في العاصمة دبلن في حفل عشاء أقامه مجلس الغرف

ورحب السفير الجبير بالوفد داعيًا المولى -عز وجل- لهم بالتوفيق في زيارتهم الحالية وباجتماعاتهم ولقاءهم بنظراءهم الإيرلنديين، موضحًا أن السفارة ستقدم الدعم لتنمية العلاقات بين المملكة وإيرلندا في جميع المجالات التجارية والثقافية والتعليمية والطبية.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وإيرلندا خاصة في مجالات قطاع الأعمال والتبادل التجاري والتعاون بين الجانبين، مرحبًا بمشاركة ومبادرات القطاع الخاص التي تعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030، وأهمية شراكة المملكة مع إيرلندا الصديقة.

وأكد السفير الجبير تميز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .

من جانبه، أعرب رئيس وفد مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي الدكتور عبدالله بن إبراهيم المعجل عن سعادته بلقاء سفير خادم الحرمين الشريفين بالوفد السعودي، شاكرًا ما تقدمه السفارة من جهود ودعم وتسهيلات لزيارة الوفد الحالية التي تأتي ضمن العلاقات المتميزة بين القطاع الخاص السعودي والإيرلندي، مؤكدًا أن الخطوات التي يحققها مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي وحتى اليوم في اجتماعه الثاني عشر تمضي قدمًا في تحقيق أهداف الشراكة والتكامل في كلا البلدين الصديقين.

وعقد الوفد السعودي جلسة تحضيرية حول الزيارة والفعاليات المصاحبة والتفاهم حول عمل الوفد ومناقشة جدول أعمال الزيارة والفعاليات المصاحبة.

مما يُذكر أن الوفد السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي يضم رجال أعمال سعوديين من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والطبية والتعليمية، بحضور ومشاركة قطاعات حكومية من وزارة الصحة ممثلة بوكيل وزارة الصحة الدكتور فياض بن أسعد الدندشي وبرنامج الحضانات، وهيئة الاستثمار والصندوق الصناعي، وذلك لتعزيز ودعم الشركات السعودية المختلفة في جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والطبية والتعليمية من إيرلندا، ودعم الشركات السعودية الإيرلندية المشتركة العاملة في المملكة، وتقديم شرحٍ عن الأنظمة والقوانين الجديدة والجاذبة التي تسهل عمل الشركات العالمية للعمل والمشاركة مع الشركات السعودية داخل المملكة.

// انتهى //

16:46ت م

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دبلن 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير بالوفد السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي برئاسة الدكتور عبدالله المعجل في العاصمة دبلن في حفل عشاء أقامه مجلس الغرف السعودية ورحب السفير الجبير بالوفد داعيًا المولى -عز وجل- لهم بالتوفيق في زيارتهم الحالية وباجتماعاتهم ولقاءهم بنظراءهم الإيرلنديين، موضحًا أن السفارة ستقدم الدعم لتنمية العلاقات بين المملكة وإيرلندا في جميع المجالات التجارية والثقافية والتعليمية والطبية.وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات المشتركة بين المملكة العربية السعودية وإيرلندا خاصة في مجالات قطاع الأعمال والتبادل التجاري والتعاون بين الجانبين، مرحبًا بمشاركة ومبادرات القطاع الخاص التي تعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030، وأهمية شراكة المملكة مع إيرلندا الصديقة.وأكد السفير الجبير تميز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .من جانبه، أعرب رئيس وفد مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي الدكتور عبدالله بن إبراهيم المعجل عن سعادته بلقاء سفير خادم الحرمين الشريفين بالوفد السعودي، شاكرًا ما تقدمه السفارة من جهود ودعم وتسهيلات لزيارة الوفد الحالية التي تأتي ضمن العلاقات المتميزة بين القطاع الخاص السعودي والإيرلندي، مؤكدًا أن الخطوات التي يحققها مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي وحتى اليوم في اجتماعه الثاني عشر تمضي قدمًا في تحقيق أهداف الشراكة والتكامل في كلا البلدين الصديقين.وعقد الوفد السعودي جلسة تحضيرية حول الزيارة والفعاليات المصاحبة والتفاهم حول عمل الوفد ومناقشة جدول أعمال الزيارة والفعاليات المصاحبة.مما يُذكر أن الوفد السعودي المشارك في مجلس الأعمال السعودي الإيرلندي يضم رجال أعمال سعوديين من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والطبية والتعليمية، بحضور ومشاركة قطاعات حكومية من وزارة الصحة ممثلة بوكيل وزارة الصحة الدكتور فياض بن أسعد الدندشي وبرنامج الحضانات، وهيئة الاستثمار والصندوق الصناعي، وذلك لتعزيز ودعم الشركات السعودية المختلفة في جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والطبية والتعليمية من إيرلندا، ودعم الشركات السعودية الإيرلندية المشتركة العاملة في المملكة، وتقديم شرحٍ عن الأنظمة والقوانين الجديدة والجاذبة التي تسهل عمل الشركات العالمية للعمل والمشاركة مع الشركات السعودية داخل المملكة.// انتهى //16:46ت م0200

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